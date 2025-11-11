Про це пише 24 Канал із посиланням на Олександра Коваля, очільника ОВА.

Чому в Рівному подекуди немає світла?

Глава Рівненської ОВА повідомив, що частина обласного центру залишилася без світла.

Усе через аварійну ситуацію, що сталася на одному з об'єктів Укренерго. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання,

– повідомив він.

За його словами, графік погодинних відключень сьогодні на Рівненщині не запроваджений.

У міській раді уточнили, що з 20:55 частина міста Рівне без електропостачання внаслідок аварійної ситуації на обладнанні оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

