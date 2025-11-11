Про це пише 24 Канал із посиланням на Олександра Коваля, очільника ОВА.
Чому в Рівному подекуди немає світла?
Глава Рівненської ОВА повідомив, що частина обласного центру залишилася без світла.
Усе через аварійну ситуацію, що сталася на одному з об'єктів Укренерго. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання,
– повідомив він.
За його словами, графік погодинних відключень сьогодні на Рівненщині не запроваджений.
У міській раді уточнили, що з 20:55 частина міста Рівне без електропостачання внаслідок аварійної ситуації на обладнанні оператора системи передачі НЕК "Укренерго".
Ворожі удари по Україні: останні новини
Вночі 11 листопада російській війська атакували Україну 119 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів.
У Повітряних силах інформували, що зафіксовано влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
До слова, ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об'єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.