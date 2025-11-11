Часть Ровно осталась без света: в чем причина

Вечером 11 ноября часть Ровно осталась без света. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Александра Коваля, главу ОВА.

Почему в Ровно местами нет света?

Глава Ровенской ОВА сообщил, что часть областного центра осталась без света.

Все из-за аварийной ситуации, произошедшей на одном из объектов Укрэнерго. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения,

– сообщил он.

По его словам, график почасовых отключений сегодня на Ровенщине не введен.

В городском совете уточнили, что с 20:55 часть города Ровно без электроснабжения в результате аварийной ситуации на оборудовании оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

