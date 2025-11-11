Часть Ровно осталась без света: в чем причина
- Часть Ровно вечером 11 ноября осталась без света.
- Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Александра Коваля, главу ОВА.
Почему в Ровно местами нет света?
Глава Ровенской ОВА сообщил, что часть областного центра осталась без света.
Все из-за аварийной ситуации, произошедшей на одном из объектов Укрэнерго. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения,
– сообщил он.
По его словам, график почасовых отключений сегодня на Ровенщине не введен.
В городском совете уточнили, что с 20:55 часть города Ровно без электроснабжения в результате аварийной ситуации на оборудовании оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".
Вражеские удары по Украине: последние новости
Ночью 11 ноября российские войска атаковали Украину 119 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
В Воздушных силах информировали, что зафиксировано попадание 59 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
К слову, враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Одесской и Донецкой областей. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.