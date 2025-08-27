Росія атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині
- Російська армія завдала удару по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, серйозно пошкодивши обладнання.
- Робота фабрики повністю паралізована, але працівники вціліли, а пожежу вдалося приборкати.
Російська армія продовжує атакувати українську енергетику. У вівторок, 26 серпня ворог вдарив по збагачувальній фабриці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Що відомо про нову атаку на енергетику?
Як повідомили у компанії, ворог зруйнував будівлю збагачувальної фабрики ДТЕК на Донеччині. Обладнання серйозно пошкоджено.
Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи,
– повідомили у ДТЕК.
Працівники, які в момент удару були зміні, вціліли. Пожежу вдалося приборкати.
У ДТЕК зазначили, що це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.
Що відомо про російські удари по енергетиці?
У ніч проти 27 серпня ворог знову бив безпілотниками по енергетиці. На Полтавщині постраждало підприємство енергетичного сектору. Частину споживачів було знеструмлено.
Пошкодження критичної інфраструктури фіксують і в Сумах. Частина жителів міста лишилася без світла, є проблеми з водою та транспортом.
Під час масованої атаки 21 серпня Росія обстріляла енергетичну та цивільну інфраструктуру за допомогою безпілотників і ракет.
А на початку серпня Росія атакувала об'єкт ГТС, який забезпечує поставки природного газу в Україну.