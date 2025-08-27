Укр Рус
Новини України Росія атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині
27 серпня, 10:47
Росія атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині

Дмитро Усик
Основні тези
  • Російська армія завдала удару по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, серйозно пошкодивши обладнання.
  • Робота фабрики повністю паралізована, але працівники вціліли, а пожежу вдалося приборкати.

Російська армія продовжує атакувати українську енергетику. У вівторок, 26 серпня ворог вдарив по збагачувальній фабриці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Що відомо про нову атаку на енергетику?

Як повідомили у компанії, ворог зруйнував будівлю збагачувальної фабрики ДТЕК на Донеччині. Обладнання серйозно пошкоджено.

Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи, 
– повідомили у ДТЕК.

Працівники, які в момент удару були зміні, вціліли. Пожежу вдалося приборкати.

У ДТЕК зазначили, що це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

Що відомо про російські удари по енергетиці?

  • У ніч проти 27 серпня ворог знову бив безпілотниками по енергетиці. На Полтавщині постраждало підприємство енергетичного сектору. Частину споживачів було знеструмлено.

  • Пошкодження критичної інфраструктури фіксують і в Сумах. Частина жителів міста лишилася без світла, є проблеми з водою та транспортом.

  • Під час масованої атаки 21 серпня Росія обстріляла енергетичну та цивільну інфраструктуру за допомогою безпілотників і ракет. 

  • А на початку серпня Росія атакувала об'єкт ГТС, який забезпечує поставки природного газу в Україну.