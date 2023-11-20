Ракетних ударів буде менше: як знизити можливості Росії бити по Україні

Україна працює над посиленням захисту від російських обстрілів. Проте ефективніше не лише захищатися від ворога, а й працювати над знищенням його потужностей.

В ефірі 24 Каналу заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь сказав, чи може стати стримуючим чинником для російських ракетних атак те, що у відповідь прилетить по військовій інфраструктурі ворога.

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"Я думаю, щодо росіян така тактика не працює. Краще фізичне знищення інфраструктури й не треба дивитися на те, як це психологічно впливатиме на росіян", – зазначив Самусь.

Як знизити можливість Росії бити по Україні: дивіться відео

Як обмежити можливості Росії

Ефективніше знищити три А-50, десяток МіГ-31К й тоді ракетних ударів буде менше. В окупантів обмежена кількість літаків, наприклад А-50 приблизно 3 – 6 штук, а МіГ-31К 20 одиниць максимум.

Нещодавно Росія почала використовувати літаки радіолокаційного виявлення А-50 для визначення цілей над Україною для ЗРК С-400.

Знищення кожного такого літака суттєво обмежить фізичну можливість Росії бити по Україні. А також обмежить можливості війни Росії проти НАТО.

Можна довго говорити про те, чи готова Росія до такої війни. А от Україна здійснює удари по Чорноморському флоту Росії та водночас зменшує загрозу для країн НАТО. Так само знищення А-50, Міг-31К чи Ту-22м3 суттєво знизило б можливості країни-агресора щодо атак проти країн Альянсу,

– мовив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

За його словами, НАТО й Сполучені Штати Америки мають насамперед зрозуміти, що єдиний шлях знизити загрозу для світу – це військова поразка Росії. Іншими способами це питання не вирішити.

165 "Калібрів";

160 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55;

290 ракет типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К";

80 "Кинджалів".

Головне управління розвідки озвучило запас високоточних ракет Росії. Країна-агресор має:

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