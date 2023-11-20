Ракетних ударів буде менше: як знизити можливості Росії бити по Україні

20 листопада 2023, 16:26
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Україна працює над посиленням захисту від російських обстрілів. Проте ефективніше не лише захищатися від ворога, а й працювати над знищенням його потужностей.

В ефірі 24 Каналу заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь сказав, чи може стати стримуючим чинником для російських ракетних атак те, що у відповідь прилетить по військовій інфраструктурі ворога.

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"Я думаю, щодо росіян така тактика не працює. Краще фізичне знищення інфраструктури й не треба дивитися на те, як це психологічно впливатиме на росіян", – зазначив Самусь.

Як знизити можливість Росії бити по Україні: дивіться відео

Як обмежити можливості Росії

Ефективніше знищити три А-50, десяток МіГ-31К й тоді ракетних ударів буде менше. В окупантів обмежена кількість літаків, наприклад А-50 приблизно 3 – 6 штук, а МіГ-31К 20 одиниць максимум.

Зверніть увагу! Нещодавно Росія почала використовувати літаки радіолокаційного виявлення А-50 для визначення цілей над Україною для ЗРК С-400.

Знищення кожного такого літака суттєво обмежить фізичну можливість Росії бити по Україні. А також обмежить можливості війни Росії проти НАТО.

Можна довго говорити про те, чи готова Росія до такої війни. А от Україна здійснює удари по Чорноморському флоту Росії та водночас зменшує загрозу для країн НАТО. Так само знищення А-50, Міг-31К чи Ту-22м3 суттєво знизило б можливості країни-агресора щодо атак проти країн Альянсу,
– мовив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

За його словами, НАТО й Сполучені Штати Америки мають насамперед зрозуміти, що єдиний шлях знизити загрозу для світу – це військова поразка Росії. Іншими способами це питання не вирішити.

Довідка. Головне управління розвідки озвучило запас високоточних ракет Росії. Країна-агресор має:
  • 165 "Калібрів";
  • 160 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55;
  • 290 ракет типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К";
  • 80 "Кинджалів".

Більше про загрозу ракетних обстрілів України

  • Президент Володимир Зеленський попередив, що цієї зими Росія може знову вдатися до ракетних обстрілів енергосистеми України. Проте зараз наша держава значно краще підготовлена до обстрілів, аніж торік.
  • Країна-агресор має проблеми з виготовленням ракет, тому під час зимових обстрілів може зробити ставку на дрони. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що процес виготовлення ракет не такий швидкий, як хотілося б росіянам.
  • Відомо, що окупанти накопичили понад 800 ракет для ударів по Україні. Під час атак по енергетичній інфраструктурі росіяни переважно використовували крилаті ракети авіаційного та морського базування. Нині у ворога із 800 ракет до 350 Х-101/555 і "Калібр". Відповідно загальна їхня кількість за можливостями використання втричі менша, ніж це було торік.
Автор: Анжела Фігін