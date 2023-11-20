Ракетных ударов будет меньше: как снизить возможности России бить по Украине

Украина работает над усилением защиты от российских обстрелов. Однако более эффективно не только защищаться от врага, но и работать над уничтожением его мощностей.

В эфире 24 Канала заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь сказал, может ли стать сдерживающим фактором для российских ракетных атак то, что в ответ прилетит по военной инфраструктуре врага.

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"Я думаю, в отношении россиян такая тактика не работает. Лучшее физическое уничтожение инфраструктуры и не нужно смотреть на то, как это будет психологически влиять на россиян", – отметил Самусь.

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Как ограничить возможности России

Эффективнее уничтожить три А-50, десяток МиГ-31К и тогда ракетных ударов будет меньше. У оккупантов ограниченное количество самолетов, например А-50 примерно 3 – 6 штук, а МиГ-31К 20 единиц максимум.

Недавно Россия начала использовать радиолокационные самолеты обнаружения А-50 для определения целей над Украиной для ЗРК С-400.

Уничтожение каждого такого самолета существенно ограничит физическую возможность России бить по Украине. Также ограничит возможности войны России против НАТО.

Можно долго говорить о том, готова ли Россия к такой войне. А вот Украина наносит удары по Черноморскому флоту России и одновременно уменьшает угрозу для стран НАТО. Так же уничтожение А-50, Миг-31К или Ту-22м3 существенно снизило бы возможности страны-агрессора по атакам против стран Альянса,

– сказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

По его словам, НАТО и Соединенные Штаты должны прежде всего понять, что единственный путь снизить угрозу для мира – это военное поражение России. Другими способами этот вопрос не решить.

165 "Калибров";

160 ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55;

290 ракет типа "Искандер-М" и "Искандер-К";

80 "Кинжалов".

Главное управление разведки озвучило запас высокоточных ракет России. Страна-агрессор имеет:

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