Росія навмисно розганяє заяву про невизнання ООН геноциду в Україні: що треба з цим робити

Росія розганяє тезу ООН, зокрема в міжнародних джерелах, про невизнання геноциду на території України. Саме так працює російська пропаганда, яка максимально підсилює вигідні собі наративи та використовує їх безпосередньо в демократичному суспільстві, де "журналісти можуть писати все, що захочуть".

Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу заступник Керівника Центру стратегічних комунікацій Микола Балабан. Він пояснив, що мають на меті росіяни, та куди треба "бити" Україні та її міжнародним партнерам у боротьбі з Владіміром Путіним.

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Заспокоїти аудиторію

Це одна з головних причин, навіщо Росія розганяє подібні заяви. Вона намагається підкріпити свій основний наратив про "боротьбу з умовними фашистами", сказав Балабан.

"Останні новини вдарили по ядру російської пропаганди і те, як вони викручують своїми повідомленнями доводить, що це найболючіше місце", – підкреслив спікер.

Микола Балабан про заяви російських пропагандистів: дивитись відео

Україні треба бити

Разом із західними партнерами Україна має "вдарити в це ядро" і дотиснути всі міжнародні історії з кримінальними переслідуваннями, відзначив експерт. Але разом з тим наголосив, що це буде довгий і кропіткий процес.

"Генпрокуратура багато працює, аби дослідити та показати міжнародним партнерам злочини. Це велика системна робота, яка продовжиться довго: як ми перемагаємо росіян на фронті, так і на інформаційному, юридичному фронтах ми бачимо перші результати", – пояснив Балабан.

Чи визнає МКС геноцид

На думку Миколи Балабана, аби Міжнародний кримінальний суд визнав дії Росії геноцидом, це має бути велике потужне дослідження. І воно "стане тавром на століття" для країни-агресорки.

Це має бути дослідження про геноцидальний процес і дії геноциду. Зараз той документ, який підготували і читають, він важливий, але він розслідує сегмент воєнних злочинів,

– наголосив експерт.

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