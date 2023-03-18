Россия намеренно разгоняет заявление о непризнании ООН геноцида в Украине: что нужно с этим делать

Россия разгоняет тезис ООН, в частности в международных источниках, о непризнании геноцида на территории Украины. Именно так работает российская пропаганда, максимально усиливающая выгодные себе нарративы и использующая их непосредственно в демократическом обществе, где "журналисты могут писать все, что захотят".

Такое мнение выразил в эфире 24 Канала заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций Николай Балабан. Он пояснил, какую цель преследуют россияне, и куда нужно "бить" Украине и ее международным партнерам в борьбе с Владимиром Путиным.

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Успокоить аудиторию

Это одна из главных причин, почему Россия разгоняет подобные заявления. Она пытается подкрепить свой основной нарратив о "борьбе с условными фашистами", сказал Балабан.

"Последние новости ударили по ядру российской пропаганды и то, как они выкручивают своими сообщениями, доказывает, что это самое болезненное место", – подчеркнул спикер.

Николай Балабан о заявлениях российских пропагандистов: смотреть видео

Украине нужно бить

Вместе с западными партнерами, Украина должна "ударить в это ядро" и дожать все международные истории с уголовными преследованиями, отметил эксперт. Но вместе с тем подчеркнул, что это будет долгий и кропотливый процесс.

"Генпрокуратура много работает, чтобы исследовать и показать международным партнерам преступления. Это большая системная работа, которая продлится долго: как мы побеждаем россиян на фронте, так и на информационном, юридическом фронтах, мы видим первые результаты", – пояснил Балабан.

Признает ли МУС геноцид

По мнению Николая Балабана, чтобы Международный уголовный суд признал действия России геноцидом, это должно быть большим, мощным исследованием. И оно "станет клеймом на век" для страны-агрессора.

Это должно быть исследование о геноцидальном процессе и действиях геноцида. Сейчас тот документ, который подготовили и читают, он важен, но расследует сегмент военных преступлений,

– подчеркнул эксперт.

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