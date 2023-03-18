Такое мнение выразил в эфире 24 Канала заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций Николай Балабан. Он пояснил, какую цель преследуют россияне, и куда нужно "бить" Украине и ее международным партнерам в борьбе с Владимиром Путиным.
Смотрите также Будете отличным оратором: как заменить иноязычные слова красивыми украинскими
Успокоить аудиторию
Это одна из главных причин, почему Россия разгоняет подобные заявления. Она пытается подкрепить свой основной нарратив о "борьбе с условными фашистами", сказал Балабан.
"Последние новости ударили по ядру российской пропаганды и то, как они выкручивают своими сообщениями, доказывает, что это самое болезненное место", – подчеркнул спикер.
Николай Балабан о заявлениях российских пропагандистов: смотреть видео
Украине нужно бить
Вместе с западными партнерами, Украина должна "ударить в это ядро" и дожать все международные истории с уголовными преследованиями, отметил эксперт. Но вместе с тем подчеркнул, что это будет долгий и кропотливый процесс.
"Генпрокуратура много работает, чтобы исследовать и показать международным партнерам преступления. Это большая системная работа, которая продлится долго: как мы побеждаем россиян на фронте, так и на информационном, юридическом фронтах, мы видим первые результаты", – пояснил Балабан.
Признает ли МУС геноцид
По мнению Николая Балабана, чтобы Международный уголовный суд признал действия России геноцидом, это должно быть большим, мощным исследованием. И оно "станет клеймом на век" для страны-агрессора.
Это должно быть исследование о геноцидальном процессе и действиях геноцида. Сейчас тот документ, который подготовили и читают, он важен, но расследует сегмент военных преступлений,
– подчеркнул эксперт.
ООН не видит геноцида в Украине: последние новости
- Несколько дней назад глава комиссии Эрик Мессе заявил The Guardian, что они "не обнаружили геноцида на территории Украины". Но, по его словам, "есть некоторые аспекты, которые могут повлечь вопрос" о возможном геноциде. Михаил Подоляк не удивлен данным заявлением этого международного института.
- Журналист из Казахстана Арман Шураев выразил идею, что Украина может инициировать создание организации, которая станет хорошей альтернативой ООН. Он отметил, что в ООН произошел раскол в отношении войны в Украине.
- Украинские дипломаты работают над тем, чтобы изменить мнение мирового сообщества и на правовом уровне доказать, что действия России в Украине – геноцид. Кроме этого Владимир Вятрович сообщил, что разрабатывается возможность введения в правовое поле такого понятия как "рашизм".