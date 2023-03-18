Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу заступник Керівника Центру стратегічних комунікацій Микола Балабан. Він пояснив, що мають на меті росіяни, та куди треба "бити" Україні та її міжнародним партнерам у боротьбі з Владіміром Путіним.
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Заспокоїти аудиторію
Це одна з головних причин, навіщо Росія розганяє подібні заяви. Вона намагається підкріпити свій основний наратив про "боротьбу з умовними фашистами", сказав Балабан.
"Останні новини вдарили по ядру російської пропаганди і те, як вони викручують своїми повідомленнями доводить, що це найболючіше місце", – підкреслив спікер.
Микола Балабан про заяви російських пропагандистів: дивитись відео
Україні треба бити
Разом із західними партнерами Україна має "вдарити в це ядро" і дотиснути всі міжнародні історії з кримінальними переслідуваннями, відзначив експерт. Але разом з тим наголосив, що це буде довгий і кропіткий процес.
"Генпрокуратура багато працює, аби дослідити та показати міжнародним партнерам злочини. Це велика системна робота, яка продовжиться довго: як ми перемагаємо росіян на фронті, так і на інформаційному, юридичному фронтах ми бачимо перші результати", – пояснив Балабан.
Чи визнає МКС геноцид
На думку Миколи Балабана, аби Міжнародний кримінальний суд визнав дії Росії геноцидом, це має бути велике потужне дослідження. І воно "стане тавром на століття" для країни-агресорки.
Це має бути дослідження про геноцидальний процес і дії геноциду. Зараз той документ, який підготували і читають, він важливий, але він розслідує сегмент воєнних злочинів,
– наголосив експерт.
ООН не бачить геноциду в Україні: останні новини
- Декілька днів тому голова комісії Ерік Месе заявив The Guardian, що вони "не виявили геноциду на території України". Але, за його словами, "є деякі аспекти, які можуть спричинити питання" про можливий геноцид. Михайло Подоляк не здивований даною заявою цієї міжнародної інституції.
- Журналіст з Казахстану Арман Шураєв висловив ідею, що Україна може ініціювати створення організації, що стане хорошою альтернативою ООН. Він зауважив, що в ООН відбувся розкол у ставленні щодо війни в Україні.
- Українські дипломати працюють над тим, аби змінити думку світової спільноти і на правовому рівні довести, що дії Росії в Україні – геноцид. Крім цього Володимир В'ятрович повідомив, що розробляється можливість введення в правове поле такого поняття як "рашизм".