Про це 24 Каналу розповів громадський діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв. Він переконаний, що Україна може ініціювати створення організації, що стане хорошою альтернативою ООН.

Дивіться також Хочемо ввести поняття "рашизм", – В'ятрович назвав геноцид практикою Кремля

Шураєв зауважив, що в ООН відбувся розкол у ставленні щодо війни в Україні.

До антиросійської коаліції увійшли понад 100 цивілізованих демократичних країн, 7 – 8 країн вагаються, а 3 країни підтримує агресора.

На думку активіста, останнім варто організувати окремий союз диктаторів чи ізгоїв. Вони не повинні не мати жодного стосунку до нового союзу, що утвориться замість ООН. Адже в новому світі таким агресивним країнам немає місця.

Україна має право ініціювати власну організацію

Шураєв переконаний, що зараз президент України Володимир Зеленський недарма є уособленням і прикладом лідера для будь-якого народу. Тому Україна може пропонувати власні ініціативи замість ООН.

Я гадаю, що всі ініціативи, які сьогодні українська влада озвучує і пропонує дуже швидко знаходять позитивну відповідь. Тому я думаю, що ви маєте повне право ініціювати створення великої міжнародної організації,

– резюмував громадський діяч.

Шураєв прокоментував рішення ООН: дивитись відео