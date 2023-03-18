Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и журналист из Казахстана Арман Шураев. Он убежден, что Украина может инициировать создание организации, которая станет хорошей альтернативой ООН.
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Шураев отметил, что в ООН произошел раскол в отношении войны в Украине.
В антироссийскую коалицию вошли более 100 цивилизованных демократических стран, 7 – 8 стран колеблются, а 3 страны поддерживает агрессора.
По мнению активиста, последним следует организовать отдельный союз диктаторов или изгоев. Они не должны не иметь никакого отношения к новому союзу, который образуется вместо ООН. Ведь в новом мире таким агрессивным странам нет места.
Украина имеет право инициировать собственную организацию
Шураев убежден, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский не зря является олицетворением и примером лидера для любого народа. Поэтому Украина может предлагать свои инициативы вместо ООН.
Я думаю, что все инициативы, которые сегодня украинские власти озвучивают и предлагают очень быстро находят положительный ответ. Поэтому я думаю, что вы имеете полное право инициировать создание крупной международной организации,
– резюмировал общественный деятель.
ООН не признала действия России геноцидом
- На пресс-конференции глава комиссии ООН по расследованию преступлений России Эрик Носе заявил, что сейчас в Украине не найдено доказательств совершения Россией геноцида. Но, по его словам, "есть некоторые аспекты, которые могут повлечь вопрос" о возможном геноциде. Это при том, что в своем же отчете ООН упоминает о том, как россияне пытали мужчину за украинский язык.
- Однако 18 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина за незаконные действия по депортации украинских детей. Напомним, что депортация детей с оккупированных территорий и является признаком геноцида.
- Владимир Вятрович сообщил, что разрабатывается возможность введения в правовое поле такого понятие как "рашизм".