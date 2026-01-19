Росія обстрілює Харків: є прильоти
- Вранці 19 січня у Харкові пролунала серія вибухів.
- Ворог обстрілює місто з реактивної артилерії та балістичними ракетами.
Вранці 19 січня окупанти вдарили по Харкову. У місті пролунала серія вибухів.
Після 9-ої ранку для Харківщини виникла загроза керованих авіабомб, а згодом і балістичного озброєння, передає 24 Канал.
Які наслідки атаки Росії на Харків?
У період з 09:26 по 10:20 у Харкові чули щонайменше 6 вибухів. Один з ударів стався у Слобідському районі міста.
Ворог продовжує обстріл міста – ще зафіксовані прильоти,
– написав мер Ігор Терехов о 10:13.
Пізніше очільник ОВА Олег Синєгубов підтвердив російську атаку. О 10:22 він написав: "У Харкові пролунала серія вибухів. Детальна інформація з'ясовується".
До слова, моніторингові канали повідомляли про виходи балістики з Брянської області у напрямку Харківщини. У мережі зазначають, що з 09:50 Харків перебуває під ударом реактивної артилерії, ймовірно разом з балістичними ракетами.
Що відомо про останні атаки Росії на Україну?
- Уночі 19 січня росіяни використали 145 ударних БпЛА для нічного обстрілу України. Українська ППО збила 126 ворожих дронів, зафіксовано влучання 13 БпЛА на 12 локаціях.
- Російські дрони пошкодили енергетичну, газову та житлову інфраструктуру на Одещині. Постраждала одна людина. Є влучання безпілотника у багатоповерхівку.
- Володимир Зеленський попередив про можливі російські удари по об'єктах атомних станцій України. Станом на січень 2025 року Росія здійснила розвідку 10 об'єктів критичної енергетичної інфраструктури в 9 областях України.