Росія може почати другу хвилю мобілізації з січня: Жданов пояснив, до чого це призведе

Питання загальної мобілізації в Росії обговорюється у багатьох пабліках, також цю інформацію підтверджує розвідка. Друга хвиля має відбутися у січні – лютому, а третя – травні – червні.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. За його словами, Путін на весну він хоче мати близько 500 тисяч мобілізованих, а загалом планує зібрати 1 мільйон 200 тисяч військових.

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Загальна мобілізація – катастрофа для Кремля

Жданов розповідає, що зараз в Росії триває призов, який має закінчитися до 30 листопада.

Але його може бути подовжено. Або зупинено відповідно до наказу президента Росії. Адже Росгвардія та російська поліція вже втомилися бігати за призовниками. Теж саме буде відбуватися з "чмобіками",

– наголошує експерт.

Жданов вважає, якщо ж Кремль оголосить загальну мобілізацію, для них це буде катастрофа. Тих, кого треба призвати, буде набагато більше, ніж тих, хто їх буде відловлювати та відвозити у військкомати.

Охочих стає все менше

"Чим далі триватиме цей процес, тим більше мобілізованих і членів їх родин будуть розуміти, що це не їх війна і що їм на ній нема що робити. Не дивлячись на те, що гроші платяться ніби то і великі як для Росії – 200 тисяч рублів", – розповів військовий

За його словами, зарплатня мобілізованих починається від 40 – 60, максимум – 100 тисяч. Тому важко сказати на сьогоднішні день, наскільки приваблива ціна питання мобілізації грошовому плані.

Проте охочих брати участь у цій бійні стає все менше. В тому числі та у мобресурса тобто населення Російської Федерації,

– зазначив Жданов.

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