Россия может начать вторую волну мобилизации с января: Жданов объяснил, к чему это приведет

Вопрос всеобщей мобилизации в России обсуждается во многих пабликах, также эту информацию подтверждает разведка. Вторая волна должна произойти в январе–феврале, а третья – мае–июне.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. По его словам, Путин весной он хочет иметь около 500 тысяч мобилизованных, а в общей сложности планирует собрать 1 миллион 200 тысяч военных.

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Общая мобилизация – катастрофа для Кремля

Жданов рассказывает, что сейчас в России продолжается призыв, который должен завершиться к 30 ноября.

Но он может быть продолжен. Или остановлен в соответствии с приказом президента России. Ведь Росгвардия и российская полиция уже устали бегать за призывниками. То же самое будет происходить с "чмобиками",

– подчеркивает эксперт.

Жданов считает, если Кремль объявит общую мобилизацию, для них это будет катастрофа. Тех, кого нужно призвать, будет гораздо больше, чем тех, кто их будет отлавливать и увозить в военкоматы.

Желающих становится все меньше

"Чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем больше мобилизованных и членов их семей будут понимать, что это не их война и что им на ней нечего делать. Несмотря на то, что деньги платятся вроде бы и большие как для России – 200 тысяч рублей", – рассказал военный

По его словам, зарплата мобилизованных начинается от 40–60, максимум – 100 тысяч. Поэтому трудно сказать на сегодняшний день, насколько привлекательна цена вопроса мобилизации в денежном плане.

Однако желающих участвовать в этой бойне становится все меньше. В том числе и у мобресурса, то есть населения Российской Федерации,

– отметил Жданов.

Жданов рассказал о следующих волнах мобилизации в России: смотрите видео

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