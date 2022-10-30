Навіть попри той людський ресурс, який країна-агресорка намагається накопичити. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.

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ЗСУ впевнено просуваються вперед

Він зазначив, що сьогодні армія країни-агресорки повністю втратила здатність наступати, а скоро може втратити й змогу оборонятися. Натомість українські військові якісно розвиваються та завдають дуже відчутних втрат окупантам. Тоді як російське військо лише збільшується кількісно.

Так, Збройні Сили України впевнено тримають зайняті рубежі й потроху звільняють території нашої держави.

Ми повільно, але впевнено просуваємося вперед на деяких напрямках. Так, не всюди, але на деяких напрямках,

– зауважив Жданов.

Якби ми підписали Стамбульські угоди, Путін почав би нову війну

Він зазначив, якби Україна спробувала домовитися з Росією та підписала Стамбульські угоди, то вони стали б лише Мінськом-3. Так, російський диктатор, ймовірно, спробував би мобілізувати нове військо та почав би іншу війну, бо вважає, що Україна – це не справжня держава, а вигадана й створена самою Росією.

Для Путіна існування нас як нації – камінь в горлі. Він не може змиритися з тим, що Україна – це самостійна держава,

– сказав військовий експерт.

За його словами, сьогодні й мови не може бути щодо якихось переговорів з країною-агресоркою, адже будь-яка домовленість з Росією не варта навіть паперу на якому вона написана.

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