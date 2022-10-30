Навіть попри той людський ресурс, який країна-агресорка намагається накопичити. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.
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ЗСУ впевнено просуваються вперед
Він зазначив, що сьогодні армія країни-агресорки повністю втратила здатність наступати, а скоро може втратити й змогу оборонятися. Натомість українські військові якісно розвиваються та завдають дуже відчутних втрат окупантам. Тоді як російське військо лише збільшується кількісно.
Так, Збройні Сили України впевнено тримають зайняті рубежі й потроху звільняють території нашої держави.
Ми повільно, але впевнено просуваємося вперед на деяких напрямках. Так, не всюди, але на деяких напрямках,
– зауважив Жданов.
Якби ми підписали Стамбульські угоди, Путін почав би нову війну
Він зазначив, якби Україна спробувала домовитися з Росією та підписала Стамбульські угоди, то вони стали б лише Мінськом-3. Так, російський диктатор, ймовірно, спробував би мобілізувати нове військо та почав би іншу війну, бо вважає, що Україна – це не справжня держава, а вигадана й створена самою Росією.
Для Путіна існування нас як нації – камінь в горлі. Він не може змиритися з тим, що Україна – це самостійна держава,
– сказав військовий експерт.
За його словами, сьогодні й мови не може бути щодо якихось переговорів з країною-агресоркою, адже будь-яка домовленість з Росією не варта навіть паперу на якому вона написана.
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Ситуація на фронті: останні новини
- Станом на 30 жовтня українські військові знищили 71 200 ворожих бійців. До слова, кількість ліквідованих окупантів за добу є найбільшою від початку повномасштабного вторгнення – 950 осіб.
- Однак поранених загарбників ще більше. Лікарні Бєлгородської та Ростовської області Росії вже переповнені пораненими на війні росіянами, тому їх автобусами везуть до сусіднього Воронежу.
- Українські військові щодня потроху просуваються в Луганській області, значну частину території якої окупували росіяни. На заваді швидкому просуванню стало те, що Росія встигла підтягнути резерви.
- На Півдні окупанти готуються до оборони та боїв за Херсонщину. Мер міста Олешки Євген Рищук повідомив, що російські військові колонами вантажівок звозять необхідні матеріали для посилення оборонної здатності захопленого регіону.
- Крім того, росіяни продовжують готувати до вуличних боїв Херсон та Нову Каховку. Вони будують укріплення в місті та створюють опорні пункти на випадок майбутнього прориву українських захисників.