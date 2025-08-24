Росіяни вкотре влаштовують безсонну ніч для українців. Вночі 24 серпня на День Незалежності окрім ударів "Шахедами", додалися ще обстріли балістикою. Вибухи пролунали у Павлограді на Дніпропетровщині.

Гучно там було приблизно о 0:50. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили та Суспільне.

Що відомо про вибухи у Павлограді?

В 0:45 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного-сходу. Моніторингові ресурси уточнили, що мовиться про Таганрог.

Згодом з'явилася інформація про виходи у бік Павлограда та за мить уже про вибухи у місті. Попередньо, мовиться про околиці. Також монітори сповістили, що балістичну ракету локаційно втрачено в межах Павлоградського району Дніпропетровської області.

Цілком імовірно, що росіяни вдарили "Іскандером-М". Наразі офіційної інформації щодо цього немає. Також не відомо і про наслідки вибуху.

Додамо, що за годину до удару декілька груп ворожих ударних БпЛА рухалися на Павлоград, але потім змінили курс на Дніпро.

Росіяни ледь не щодня атакують Павлоград: що відомо?

З 30 липня та по сьогодні у Павлоград щонайменше 5 разів був під ударом. Сьогодні – шостий.

Зокрема, 30 липня місто атакували "Шахеди".

15 числа ворог ударив по Павлограду балістикою. Тоді також прилетіло й по Дніпру. Через ворожу атаку на Дніпровський район пошкоджень зазнали вантажівка та мікроавтобус. Крім того, загинув чоловік.

16 серпня монітори попереджали про рух ракети на Синельникове, а потім на Павлоград, де вона й зникла.

Знову був удар балістикою по Павлограду 17 серпня.

А 20-го росіяни атакували Павлоград "Шахедами". У результаті виникла пожежа. Також зафіксували пошкодження на території транспортного підприємства. На щастя, минулося без жертв і поранених.

