17 лютого, 08:51
2
Оновлено - 09:17, 17 лютого

Росія вдарила по енергетиці Одеси: руйнування надзвичайно серйозні

Софія Рожик
Основні тези
  • Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі Одеси, що призвело до надзвичайно серйозних руйнувань.
  • Внаслідок атаки дронів пошкоджено цивільні будівлі, виникла пожежа, і постраждали 3 людини.

Росія вночі 17 лютого знову атакувала енергетику України. Зокрема, вона вдарила по Одесі.

Руйнування надзвичайно серйозні. Про це пише ДТЕК.

Що відомо про атаку на об'єкт ДТЕК?

Руйнування енергетичної інфраструктури Одеси надзвичайно серйозні. 

У ДТЕК зазначили, що повернення обладнання до працездатного стану потребуватиме тривалого часу.

Наразі фахівці працюють на місці атаки та розбирають завали. 

Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання – повернути електрику об'єктам критичної інфраструктури,
– написали у ДТЕК.

До слова, унаслідок атаки дронів у Одесі також пошкоджено цивільні будівлі та об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, постраждали 3 людини.

