24 Канал Главные новости Россия ударила по энергетике Одессы: разрушения очень серьезны
17 февраля, 08:51
2
Обновлено - 09:17, 17 февраля

Россия ударила по энергетике Одессы: разрушения очень серьезны

София Рожик
Основные тезисы
  • Россия ударила по энергетической инфраструктуре Одессы, что привело к чрезвычайно серьезным разрушениям.
  • Вследствие атаки дронов повреждены гражданские здания, возник пожар, и пострадали 3 человека.

Россия ночью 17 февраля снова атаковала энергетику Украины. В частности, она ударила по Одессе.

Разрушения чрезвычайно серьезные. Об этом пишет ДТЭК.

Что известно об атаке на объект ДТЭК?

Разрушения энергетической инфраструктуры Одессы чрезвычайно серьезные.

В ДТЭК отметили, что возвращение оборудования в работоспособное состояние потребует длительного времени.

Сейчас специалисты работают на месте атаки и разбирают завалы.

Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры,
– написали в ДТЭК.

К слову, в результате атаки дронов в Одессе также повреждены гражданские здания и объект инфраструктуры. Возник пожар на верхних этажах жилого дома, пострадали 3 человека.

Какие последствия в других областях?