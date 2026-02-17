Россия ударила по энергетике Одессы: разрушения очень серьезны
- Россия ударила по энергетической инфраструктуре Одессы, что привело к чрезвычайно серьезным разрушениям.
- Вследствие атаки дронов повреждены гражданские здания, возник пожар, и пострадали 3 человека.
Россия ночью 17 февраля снова атаковала энергетику Украины. В частности, она ударила по Одессе.
Разрушения чрезвычайно серьезные. Об этом пишет ДТЭК.
Что известно об атаке на объект ДТЭК?
В ДТЭК отметили, что возвращение оборудования в работоспособное состояние потребует длительного времени.
Сейчас специалисты работают на месте атаки и разбирают завалы.
Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры,
– написали в ДТЭК.
К слову, в результате атаки дронов в Одессе также повреждены гражданские здания и объект инфраструктуры. Возник пожар на верхних этажах жилого дома, пострадали 3 человека.
Какие последствия в других областях?
Ночью под ударом дронов были 5 районов Днепропетровщины. Подверглись разрушениям объекты частного бизнеса, административные сооружения, жилые дома, автомобили и тому подобное.