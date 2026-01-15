Росія потрапила в пастку: чому війна в Україні триває так довго

Росія історично неспроможна виходити з воєн без внутрішніх негараздів. Зараз Москва не може зупинити війну, оскільки сотні тисяч озброєних людей, звиклих до великих грошей, не готові повернуться до в 15 разів меншої зарплати.

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, пояснив 24 Каналу, що на відміну від раціональної Німеччини часів Першої світової, Росія продовжуватиме війну до економічного краху.

Чи зможе Кремль стримати озброєних ветеранів після завершення війни?

Історично кожен вихід Росії з великої війни – від Наполеонівських війн до Другої світової – супроводжувався внутрішніми кризами, повстаннями або сплеском злочинності, незалежно від того, перемагала вона чи ні.

Російське суспільство не готове швидко переорієнтовуватися з воєнного стану на мирний. Тому, навіть якщо сьогодні змоделювати ситуацію для Росії, варто враховувати, що людей роками "накачували" ненавистю та заохочували великими грошима.

І тепер усім цим людям, які живуть ненавистю, мають зброю та бойовий досвід, пропонують повернутися до мирного життя із низькою,

– сказав Ус.

Чи зможе Кремль уникнути колапсу економіки?

Озброєні й розчаровані люди почнуть запитувати, чому Москва живе добре, тоді як вони роками воювали й втрачали все, і це може спричинити серйозну внутрішню дестабілізацію.

Росія розраховувала на швидку перемогу, але, не досягнувши її, опинилася в пастці затяжної війни, з якої не хоче виходити. На відміну від Німеччини у Першій світовій, яка обрала капітуляцію, щоб урятувати економіку, Кремль воліє воювати далі.

Радянський Союз перед розпадом мав 7 дефіцитних бюджетів, а у 1991 році просто не витримав. У Росії зараз також закладені дефіцити на 2026, 2027 і 2028 роки, а 2029 рік може стати повторенням 1991 року.

Скільки б не тривала ця війна, я переконаний, що саме економічні проблеми зрештою поставлять у ній крапку. Коли саме – питання відкрите. Навряд чи це станеться цього року, але в наступному чи пізніше – цілком можливо. А ще Росія слабша, ніж був Радянський Союз,

– пояснив Ус.

Що ще відомо про ситуацію в Росії?