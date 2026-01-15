Россия попала в ловушку: почему война в Украине длится так долго
- Россия оказалась в ловушке затяжной войны из-за неспособности быстро завершить конфликт и вернуть ветеранов к мирной жизни с низкими доходами.
- Кремль рискует экономическим коллапсом из-за длительной войны, подобно распаду СССР после Афганистана.
Россия исторически не может выходить из войн без внутренних проблем. Сейчас Москва не может остановить войну, поскольку сотни тысяч вооружённых людей, привыкших к большим деньгам, не готовы вернуться к зарплате в 15 раз меньше.
Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, объяснил 24 Каналу, что в отличие от рациональной Германии времен Первой мировой, Россия будет продолжать войну до экономического краха.
Сможет ли Кремль сдержать вооруженных ветеранов после завершения войны?
Исторически каждый выход России из большой войны – от Наполеоновских войн до Второй мировой – сопровождался внутренними кризисами, восстаниями или всплеском преступности, независимо от того, побеждала она или нет.
Российское общество не готово быстро переориентироваться с военного положения на мирное. Поэтому, даже если сегодня смоделировать ситуацию для России, стоит учитывать, что людей годами "накачивали" ненавистью и поощряли большими деньгами.
И теперь всем этим людям, которые живут ненавистью, имеют оружие и боевой опыт, предлагают вернуться к мирной жизни с низкой,
– сказал Ус.
Сможет ли Кремль избежать коллапса экономики?
Вооруженные и разочарованные люди начнут спрашивать, почему Москва живет хорошо, тогда как они годами воевали и теряли все, и это может вызвать серьезную внутреннюю дестабилизацию.
Россия рассчитывала на быструю победу, но, не достигнув ее, оказалась в ловушке затяжной войны, из которой не хочет выходить. В отличие от Германии в Первой мировой, которая выбрала капитуляцию, чтобы спасти экономику, Кремль предпочитает воевать дальше.
Советский Союз перед распадом имел 7 дефицитных бюджетов, а в 1991 году просто не выдержал. В России сейчас также заложены дефициты на 2026, 2027 и 2028 годы, а 2029 год может стать повторением 1991 года.
Сколько бы ни длилась эта война, я убежден, что именно экономические проблемы в конце концов поставят в ней точку. Когда именно – вопрос открытый. Вряд ли это произойдет в этом году, но в следующем или позже – вполне возможно. А еще Россия слабее, чем был Советский Союз,
– объяснил Ус.
Что еще известно о ситуации в России?
- В России власти не могут обеспечить выплату зарплат работникам больниц, служб экстренной помощи, а также образовательных и культурных учреждений.
- В конце 2025 года в России резко возросло количество жалоб на задержки зарплат – их зафиксировано более 26 тысяч. Кроме того, экономический рост страны-агрессора все больше зависит от военно-промышленного комплекса.
- Работники вахтовым методом сталкиваются с задержками зарплат, что заставляет их брать кредиты и откладывает возвращение домой; в 2025 году долги выросли на 25%, в частности в Свердловской и Калининградской областях.