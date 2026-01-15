Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, объяснил 24 Каналу, что в отличие от рациональной Германии времен Первой мировой, Россия будет продолжать войну до экономического краха.

Сможет ли Кремль сдержать вооруженных ветеранов после завершения войны?

Исторически каждый выход России из большой войны – от Наполеоновских войн до Второй мировой – сопровождался внутренними кризисами, восстаниями или всплеском преступности, независимо от того, побеждала она или нет.

Российское общество не готово быстро переориентироваться с военного положения на мирное. Поэтому, даже если сегодня смоделировать ситуацию для России, стоит учитывать, что людей годами "накачивали" ненавистью и поощряли большими деньгами.

И теперь всем этим людям, которые живут ненавистью, имеют оружие и боевой опыт, предлагают вернуться к мирной жизни с низкой,

– сказал Ус.

Сможет ли Кремль избежать коллапса экономики?

Вооруженные и разочарованные люди начнут спрашивать, почему Москва живет хорошо, тогда как они годами воевали и теряли все, и это может вызвать серьезную внутреннюю дестабилизацию.

Россия рассчитывала на быструю победу, но, не достигнув ее, оказалась в ловушке затяжной войны, из которой не хочет выходить. В отличие от Германии в Первой мировой, которая выбрала капитуляцию, чтобы спасти экономику, Кремль предпочитает воевать дальше.

Советский Союз перед распадом имел 7 дефицитных бюджетов, а в 1991 году просто не выдержал. В России сейчас также заложены дефициты на 2026, 2027 и 2028 годы, а 2029 год может стать повторением 1991 года.

Сколько бы ни длилась эта война, я убежден, что именно экономические проблемы в конце концов поставят в ней точку. Когда именно – вопрос открытый. Вряд ли это произойдет в этом году, но в следующем или позже – вполне возможно. А еще Россия слабее, чем был Советский Союз,

– объяснил Ус.

