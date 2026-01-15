Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, пояснив 24 Каналу, що на відміну від раціональної Німеччини часів Першої світової, Росія продовжуватиме війну до економічного краху.

Дивіться також: У бюджеті немає коштів: росіяни залишаються без зарплат

Чи зможе Кремль стримати озброєних ветеранів після завершення війни?

Історично кожен вихід Росії з великої війни – від Наполеонівських війн до Другої світової – супроводжувався внутрішніми кризами, повстаннями або сплеском злочинності, незалежно від того, перемагала вона чи ні.

Російське суспільство не готове швидко переорієнтовуватися з воєнного стану на мирний. Тому, навіть якщо сьогодні змоделювати ситуацію для Росії, варто враховувати, що людей роками "накачували" ненавистю та заохочували великими грошима.

І тепер усім цим людям, які живуть ненавистю, мають зброю та бойовий досвід, пропонують повернутися до мирного життя із низькою,

– сказав Ус.

Чи зможе Кремль уникнути колапсу економіки?

Озброєні й розчаровані люди почнуть запитувати, чому Москва живе добре, тоді як вони роками воювали й втрачали все, і це може спричинити серйозну внутрішню дестабілізацію.

Росія розраховувала на швидку перемогу, але, не досягнувши її, опинилася в пастці затяжної війни, з якої не хоче виходити. На відміну від Німеччини у Першій світовій, яка обрала капітуляцію, щоб урятувати економіку, Кремль воліє воювати далі.

Радянський Союз перед розпадом мав 7 дефіцитних бюджетів, а у 1991 році просто не витримав. У Росії зараз також закладені дефіцити на 2026, 2027 і 2028 роки, а 2029 рік може стати повторенням 1991 року.

Скільки б не тривала ця війна, я переконаний, що саме економічні проблеми зрештою поставлять у ній крапку. Коли саме – питання відкрите. Навряд чи це станеться цього року, але в наступному чи пізніше – цілком можливо. А ще Росія слабша, ніж був Радянський Союз,

– пояснив Ус.

Що ще відомо про ситуацію в Росії?