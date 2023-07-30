Чорне море – не власність Росії: як можна відновити зернову угоду

Росія вийшла із зернової угоди, чим поставила під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Насамперед країни на березі Чорного моря повинні продемонструвати агресорці, що вона тут не має жодних прав.

Таку думку 24 Каналу висловив Дмитро Соломчук – член комітету Верховної Ради з аграрної та земельної політики. Зокрема, долучитись до відновлення зернового коридору може президент Туреччини Реджеп Ердоган.

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"Передусім повинні долучитись країни в акваторії Чорного моря, бо воно не належить Росії. Мова про Румунію, Туреччину, Болгарію, які мали б гарантувати безпекові шляхи для суден", – зазначив Соломчук.

За його словами, відновлення зернової угоди має стати справою честі для Ердогана. Як відомо, президент Туреччини прагне зберегти свою лідерську роль у Чорноморському басейні.

Чи є альтернативні шляхи

Натепер зерно транспортують сухопутними шляхами. Вони працюють, але є труднощі. Зокрема, через польський кордон перевозять дуже невеликі обсяги – якихось 200 – 300 тисяч тонн на місяць.

Як відомо, Європейський Союз організував на кордонах з Україною так звані "коридори солідарності" для перевезення зерна. Однак у Єврокомісії заявили, що не можуть покрити додаткові виплати на транспортування.

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