Черное море – не собственность России: как можно возобновить зерновую сделку

Россия вышла из зерновой сделки, чем поставила под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Прежде всего, страны на берегу Черного моря должны продемонстрировать агрессору, что он здесь не имеет никаких прав.

Такое мнение 24 Каналу выразил Дмитрий Соломчук – член комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике. В частности, присоединиться к восстановлению зернового коридора может президент Турции Реджеп Эрдоган.

Читайте также Будет мстить Путину, – политолог предположил, как Эрдоган будет действовать по зерновой сделке

"Прежде всего должны присоединиться страны в акватории Черного моря, потому что оно не принадлежит России. Речь о Румынии, Турции, Болгарии, которые должны гарантировать безопасные пути для судов", – отметил Соломчук.

По его словам, возобновление зерновой сделки должно стать делом чести для Эрдогана. Как известно, президент Турции стремится сохранить свою лидерскую роль в Черноморском бассейне.

Есть ли альтернативные пути

Теперь зерно транспортируют сухопутными путями. Они работают, но есть трудности. В частности, через польскую границу перевозят очень небольшие объемы – каких-то 200 – 300 тысяч тонн в месяц.

Как известно, Европейский Союз организовал на границах с Украиной так называемые "коридоры солидарности" для перевозки зерна. Однако в Еврокомиссии заявили, что не могут возместить дополнительные выплаты на транспортировку.

Россия заблокировала экспорт украинского зерна: основное