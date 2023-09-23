Путін хоче асоціюватися лише з переможцями: якими є відносини Росії з Азербайджаном

У Нагірному Карабасі, 19 вересня, вкотре спалахнув конфлікт між Азербайджаном та Вірменією. Там розпочалися активні бойові дії. Як відомо, у регіоні стоять російські "миротворці". Довгий час Росія підтримувала владу Вірменії, однак цього разу неочікувано змінила свою позицію.

Москва вустами речника російського президента Дмітрія Пєскова визнала Нагірний Карабах територією Азербайджану. Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов пояснив 24 Каналу, чому держава-агресор перевзулася.

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"Дружба" між Баку й Москвою

В столітньому протистоянні за територію Азербайджан користувався підтримкою Туреччини, а от Росія підтримувала переважно Вірменію. Росіяни завжди втручаються не у свої справи й, зазвичай, лише посилюють складну ситуацію. Так, Москва постачала в Нагірний Карабах зброю.

Тож в азербайджанців немає приводу для любові до росіян. Як тільки країна відокремилася від Радянського Союзу, зокрема від Москви, то взяла курс на США й дотримується його досі.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв – це цинічна людина, такий самий як і диктатор Владімір Путін. Для нього немає ніякого сенсу дружити зі слабаком, а Росія програє. Він орієнтується на сильних,

– зазначив Галлямов.

Російська армія виявилася паперовим тигром. Антирейтинг Путіна у світі зашкалює. Тож навряд чи треба розраховувати, що азербайджанці раптом полюблять Путіна й Росію.

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Імідж Путіна – ілюзія

Впродовж довгих років правління російський президент створив собі імідж "переможця". Заради цього росіяни змінюють стратегічних партнерів й історичних союзників як рукавиці. Й от зараз "православна" Росія зраджує найдавнішу християнську державу – Вірменію.

Тому там, де можна прикинутися, що це не поразка, а перемога – Росія обов'язково це зробить. У цьому сенсі чхати на стратегічні відносини з Вірменією. Головне не виглядати програвшими. Ми вкотре переконалися, що російський режим абсолютно персоналістський,

– російський опозиційний політтехнолог.

Поразка вбиває останній аргумент на користь Путіна. Єдиним джерелом легітимності для Путіна є його так звана "здатність перемагати". Навіть люди, які його підтримують, відчувають ілюзію щодо "позитивних" характеристик російського президента.

Ситуація у Нагірному Карабасі