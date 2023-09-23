Путин хочет ассоциироваться только с победителями: какие отношения России с Азербайджаном
В Нагорном Карабахе, 19 сентября, в который раз вспыхнул конфликт между Азербайджаном и Арменией. Там начались активные боевые действия. Как известно, в регионе стоят российские "миротворцы". Долгое время Россия поддерживала власти Армении, однако в этот раз неожиданно изменила свою позицию.
Москва устами представителя российского президента Дмитрия Пескова признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов объяснил 24 Каналу, почему государство-агрессор переобулось.
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"Дружба" между Баку и Москвой
В столетнем противостоянии за территорию Азербайджан пользовался поддержкой Турции, а вот Россия поддерживала преимущественно Армению. Россияне всегда вмешиваются не в свои дела и, как правило, лишь усугубляют сложную ситуацию. Москва поставляла в Нагорный Карабах оружие.
Так что у азербайджанцев нет повода для любви к россиянам. Как только страна отделилась от Советского Союза, в частности от Москвы, взяла курс на США и придерживается его до сих пор.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев – это циничный человек, такой же как и диктатор Владимир Путин. Для него нет никакого смысла дружить со слабаком, а Россия проигрывает. Он ориентируется на сильных,
– отметил Галлямов.
Российская армия оказалась бумажным тигром. Антирейтинг Путина в мире зашкаливает. Так что вряд ли нужно рассчитывать, что азербайджанцы вдруг полюбят Путина и Россию.
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Имидж Путина – иллюзия
В течение долгих лет правления российский президент создал себе имидж "победителя". Ради этого россияне сменяют стратегических партнеров и исторических союзников как перчатки. И вот сейчас "православная" Россия предает самое древнее христианское государство – Армению.
Поэтому там, где можно притвориться, что это не поражение, а победа – Россия это обязательно сделает. В этом смысле чихать на стратегические отношения с Арменией. Главное не выглядеть проигравшими. Мы еще раз убедились, что российский режим абсолютно персоналистский,
– российский оппозиционный политтехнолог.
Поражение убивает последний довод в пользу Путина. Единственным источником легитимности для Путина является его так называемая "способность побеждать". Даже поддерживающие его люди испытывают иллюзию относительно "положительных" характеристик российского президента.
Ситуация в Нагорном Карабахе
- 18 сентября Минобороны Азейбарджана объявило о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе и якобы закрыло воздушное пространство для Армении.
- Баку заявил, что поводом для "антитерористических мер" стали "систематические обстрелы" позиций армии Азербайджана со стороны Армении в Карабахе. Кроме того, Армения якобы продолжает "минирование азербайджанских территорий".
- 20 сентября президент Ильхам Алиев сказал, что целей спецоперации было достигнуто в сутки. Азербайджан заявил, что восстановил свой суверенитет в непризнанном Нагорном Карабахе после "антитеррористических мер".
- В то же время премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Карабахом. К тому же выразил надежду, что после прекращения огня "российские миротворцы защитят гражданское население Нагорного Карабаха".