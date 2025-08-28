Речник Кремля Дмитро Пєсков у розмові з пропагандистами заперечив, що Росія спрямовувала удари проти цивільних у Києві. За його словами, Росія завжди б'є по військових об'єктах.

На тлі цього він також додав, що Росія зацікавлена у мирних переговорах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Як Пєсков прокоментував атаку на Київ?

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нічна атака Росії по Києву була спрямована нібито лише по "військових об'єктах", і "цілі успішно знищуються". Він заперечив, що Москва атакує цивільне населення та інфраструктуру.

Пєсков додав, що Росія "зберігає свою зацікавленість у продовженні переговорного процесу".

У Міноборони Росії заявили, що "високоточним озброєнням великої дальності повітряного базування" вони завдали ударів, зокрема ракетами "Калібр" по "підприємствах військово-промислового комплексу і військовим авіабазам" України.

Як завжди, "цілі удару були досягнуті", додали у відомстві.

Що відомо про нічний обстріл Києва?