У Путина цинично отрицают удары по гражданским во время массированного удара
- Дмитрий Песков отрицает, что удары России по Киеву были направлены на гражданские объекты, утверждая, что целью были военные объекты.
- В результате ночного обстрела Киева погибло 15 человек, в том числе 4 ребенка, а 38 человек получили травмы, среди которых 10 несовершеннолетних.
- Обстрел повредил здание представительства Евросоюза в Киеве, что нарушает Венскую конвенцию.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с пропагандистами отрицал, что Россия направляла удары против гражданских в Киеве. По его словам, Россия всегда бьет по военным объектам.
На фоне этого он также добавил, что Россия заинтересована в мирных переговорах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Как Песков прокомментировал атаку на Киев?
Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что ночная атака России по Киеву была направлена якобы только по "военным объектам", и "цели успешно уничтожаются". Он отрицает, что Москва атакует гражданское население и инфраструктуру.
Песков добавил, что Россия "сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса".
В Минобороны России заявили, что "высокоточным вооружением большой дальности воздушного базирования" они нанесли удары, в частности ракетами "Калибр" по "предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам" Украины.
Как всегда, "цели удара были достигнуты", добавили в ведомстве.
Что известно о ночном обстреле Киева?
Ночью 28 августа Россия осуществила комбинированный удар по Киеву, уничтожив часть пятиэтажки на улице Бориспольской в Дарницком районе.
По состоянию на 12:19, по данным Тимура Ткаченко, известно о 15 погибших. Среди них 4 ребенка. 38 человек получили травмы различной тяжести. Среди них – 10 несовершеннолетних – от 7 до 17 лет. Известно, что одного ребенка деблокировали на месте удара, двое – умерли в больнице от сверхсложных травм.
Из-под завалов удалось достать живыми трех человек. В столице работает новосозданный специальный мобильный отряд ГСЧС "Дельта", верхолазы, психологи и парамедики. Для тушения пожаров привлекали авиацию.
От российских ударов пострадало здание представительства Евросоюза в Киеве, что является, к слову, нарушением Венской конвенции. Сибига призвал мировых лидеров отреагировать на очередной массированный обстрел. Ночной обстрел осудила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.