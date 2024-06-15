На шкоду суверенітету України: ISW розповів, як Путін схиляє Захід до поступок

Аналітики переконані, що Владімір Путін виступає проти добросовісного діалогу, намагаючись змусити Захід до поступок на шкоду Україні. Інститут вивчення війни вказує на небажання Кремля йти на реальні переговори.

Згідно зі звітом ISW, кремлівський ватажок прагне зірвати мирні процеси, висуваючи неприйнятні умови перед Україною. Його вимоги передбачають визнання анексованих територій російськими та відмову Києва від приєднання до зовнішніх альянсів.

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Як Росія висуває ультиматуми замість діалогу

На думку експертів, Путін вимагає від Києва капітуляції як передумови для "мирних" переговорів, що передбачає так звану демілітаризацію та денацифікацію. Він ігнорує можливість мирного вирішення конфлікту без Росії, називаючи таку політику "ідіотичною".

Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною і лише імітує свою зацікавленість у переговорах. Відбувається це в рамках ширшої інформаційної кампанії, спрямованої на те, аби переконати Захід піти на випереджувальні поступки, які порушують суверенітет України,

– вказано у звіті ISW.

Аналітики наголошують, що вимоги Путіна є частиною його стратегії, яка заперечує існування України як незалежної держави. Ці дії викликають занепокоєння та підтверджують, що російська політика спрямована на підрив українського суверенітету.

В Інституті вивчення війни назвали підривом НАТО пропозицію російського ватажка створити альтернативну євразійську та світову систему безпеки за підтримки Китаю. Експерти визначають нещодавню промову Путіна такою, яка спрямована на введення в оману міжнародної спільноти.

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