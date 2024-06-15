В ущерб суверенитету Украины: ISW рассказал, как Путин склоняет Запад к уступкам

Аналитики убеждены, что Владимир Путин выступает против добросовестного диалога, пытаясь принудить Запад к уступкам в ущерб Украине. Институт изучения войны указывает на нежелание Кремля идти на реальные переговоры.

Согласно отчету ISW, кремлевский главарь стремится сорвать мирные процессы, выдвигая неприемлемые условия перед Украиной. Его требования предусматривают признание аннексированных территорий российскими и отказ Киева от присоединения к внешним альянсам.

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Как Россия выдвигает ультиматумы вместо диалога

По мнению экспертов, Путин требует от Киева капитуляции как предпосылки для "мирных" переговоров, что предусматривает так называемую демилитаризацию и денацификацию. Он игнорирует возможность мирного решения конфликта без России, называя такую политику "идиотской".

Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь имитирует свою заинтересованность в переговорах. Происходит это в рамках более широкой информационной кампании, направленной на то, чтобы убедить Запад пойти на упреждающие уступки, которые нарушают суверенитет Украины,

– указано в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что требования Путина являются частью его стратегии, которая отрицает существование Украины как независимого государства. Эти действия вызывают беспокойство и подтверждают, что российская политика направлена на подрыв украинского суверенитета.

В Институте изучения войны назвали подрывом НАТО предложение российского главаря создать альтернативную евразийскую и мировую систему безопасности при поддержке Китая. Эксперты определяют недавнюю речь Путина такой, которая направлена на введение в заблуждение международного сообщества.

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