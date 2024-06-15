Согласно отчету ISW, кремлевский главарь стремится сорвать мирные процессы, выдвигая неприемлемые условия перед Украиной. Его требования предусматривают признание аннексированных территорий российскими и отказ Киева от присоединения к внешним альянсам.
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Как Россия выдвигает ультиматумы вместо диалога
По мнению экспертов, Путин требует от Киева капитуляции как предпосылки для "мирных" переговоров, что предусматривает так называемую демилитаризацию и денацификацию. Он игнорирует возможность мирного решения конфликта без России, называя такую политику "идиотской".
Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь имитирует свою заинтересованность в переговорах. Происходит это в рамках более широкой информационной кампании, направленной на то, чтобы убедить Запад пойти на упреждающие уступки, которые нарушают суверенитет Украины,
– указано в отчете ISW.
Аналитики отмечают, что требования Путина являются частью его стратегии, которая отрицает существование Украины как независимого государства. Эти действия вызывают беспокойство и подтверждают, что российская политика направлена на подрыв украинского суверенитета.
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К теме: что важно знать
- В пятницу, 14 июня, самопровозглашенный президент Путин выступил с речью в министерстве иностранных дел Кремля. В ходе высказываний он озвучил свои "условия" для начала мирных переговоров с Украиной.
- Незадолго до того мировые СМИ писали о намерениях Москвы пойти на "мирный диалог". Однако аналитики Института изучения войны ставят под сомнение соответствующие тезисы. По словам экспертов, действия российских властей не свидетельствуют, что она хочет мира.
- Следует вспомнить, что в мае армия Кремля начала наступление на Харьковщине. Кроме того, оккупанты не прекращают атак по мирным нашего государства, что не согласуется с "мирными желаниями" Москвы.