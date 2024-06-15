Согласно отчету ISW, кремлевский главарь стремится сорвать мирные процессы, выдвигая неприемлемые условия перед Украиной. Его требования предусматривают признание аннексированных территорий российскими и отказ Киева от присоединения к внешним альянсам.

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Как Россия выдвигает ультиматумы вместо диалога

По мнению экспертов, Путин требует от Киева капитуляции как предпосылки для "мирных" переговоров, что предусматривает так называемую демилитаризацию и денацификацию. Он игнорирует возможность мирного решения конфликта без России, называя такую политику "идиотской".

Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь имитирует свою заинтересованность в переговорах. Происходит это в рамках более широкой информационной кампании, направленной на то, чтобы убедить Запад пойти на упреждающие уступки, которые нарушают суверенитет Украины,

– указано в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что требования Путина являются частью его стратегии, которая отрицает существование Украины как независимого государства. Эти действия вызывают беспокойство и подтверждают, что российская политика направлена на подрыв украинского суверенитета.

Обратите внимание! В Институте изучения войны назвали подрывом НАТО предложение российского главаря создать альтернативную евразийскую и мировую систему безопасности при поддержке Китая. Эксперты определяют недавнюю речь Путина такой, которая направлена на введение в заблуждение международного сообщества.

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