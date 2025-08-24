Росіяни атакували Україну дронами та ракетами: скільки цілей вдалося збити
У ніч проти 24 серпня російська армія запустила по Україні дрони та кілька ракет. Усього в небі фіксували 73 ворожі цілі.
ППО збила більшість з них. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Як відпрацювала ППО вночі 24 серпня?
Ворог завдав комбінованого удару по частині України. В ніч проти 24 серпня росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер-М", яку запустили із району російського міста Тагангорог. Також росіяни застосували для повітряного нападу 72 ударні БпЛА типу "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків:
- Курськ;
- Міллерово;
- Приморсько-Ахтарськ.
Протиповітряна оборона знешкодила 48 дронів різних типів на Півночі, Сході та Півдні. Частина з цих БпЛА була подавлена за допомогою РЕБ.
Ракетно-дронову атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
На жаль, зафіксоване влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.
Що відомо про атаку на Україну 24 серпня?
Росіяни 23 і вночі 24 серпня обстріляли Дніпропетровську область, атакувавши дронами та авіацією. Ворожа атака спричинила пожежі й численні руйнування. Одна людина в Синельниківському районі загинула. Під ударом ракети опинився Павлоград, дронами та бомбами вороги атакували Нікополь та Межівська, Маломихайлівська й Нікопольська громади.
Також росіяни вдарили з БпЛА по Самарівському району Дніпропетровщини. У місті ввечері лунали вибухи.
Росія цієї ночі також атакувала Сумщину "Шахедами". Вибухи чули в Сумах і області. Попередньо, вибухи лунали через роботу ППО.