Росіяни вгатили по багатоповерхівці у Чернігові: спалахнула сильна пожежа, є пошкодження
- У Чернігові після російського удару по багатоповерхівці спалахнула пожежа.
- Постраждалих серед людей немає, на місці події працюють екстрені служби.
Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру в українських містах. Цього разу під ворожим ударом опинилася багатоповерхівка у Чернігові.
На місці російського удару спалахнула пожежа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського та міську раду.
Що відомо про російський удар?
Дмитро Брижинський орієнтовно о 16:15 повідомив, що у Чернігові зафіксували влучання в багатоповерховий будинок. В одній з квартир спалахнула пожежа, яку нашим рятувальникам вдалося оперативно загасити.
Ворожий безпілотник влучив у бокову стіну шостого поверху багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок удару виникло загоряння в квартирі, яке оперативно ліквідували підрозділи ДСНС,
– ідеться у повідомленні міськради.
Наразі триває обстеження пошкодженого майна. Попередньо відомо про вибиті вікна в будинку, а також у будівлі гуртожитку, розташованої поруч. Крім вищезгаданого, пошкоджено дві автівки, які загорілися під час удару.
Також вживають заходів для проведення аварійно-відновлювальних робіт. Планують закрити периметр пошкоджених будинків OSB-плитами, щоб зберегти тепло в оселях з огляду на низьку температуру повітря.
"На місці надзвичайної події вже розгортається пункт незламності, де мешканці зможуть зігрітися, а працівники поліції – прийняти заяви від постраждалих", – додали у міській раді.
Влучання у багатоповерховому будинку / Фото Дмитра Брижинського
Постраждалих серед людей немає. На місці події працюють екстрені служби,
– додав він.
Зазначимо також, що незадовго до повідомлення про влучання у Повітряних силах повідомляли про фіксацію руху ударного безпілотника на або повз місто з півночі. Ймовірно, удару ворог завдав саме цим дроном.
Як Чернігів атакували раніше?
Минулого вечора російський дрон влучив по об'єкту критичної інфраструктури Чернігова. За даними місцевої влади, на місці удару виникла пожежа. На щастя, люди внаслідок цього не постраждали.
Сьогодні вже окупанти знову завдали удару БпЛА по важливому об'єкту енергетичної інфраструктури у Чернігівському районі. Внаслідок удару зникло енергопостачання у десятків тисяч людей в регіоні.