Росіяни вгатили по багатоповерхівці у Чернігові: спалахнула сильна пожежа, є пошкодження

Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру в українських містах. Цього разу під ворожим ударом опинилася багатоповерхівка у Чернігові.

На місці російського удару спалахнула пожежа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського та міську раду.

Дивіться також Летіло понад 100 дронів, під ударом – критична інфраструктура: наслідки нічного терору України

Що відомо про російський удар?

Дмитро Брижинський орієнтовно о 16:15 повідомив, що у Чернігові зафіксували влучання в багатоповерховий будинок. В одній з квартир спалахнула пожежа, яку нашим рятувальникам вдалося оперативно загасити.

Ворожий безпілотник влучив у бокову стіну шостого поверху багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок удару виникло загоряння в квартирі, яке оперативно ліквідували підрозділи ДСНС,

– ідеться у повідомленні міськради.

Наразі триває обстеження пошкодженого майна. Попередньо відомо про вибиті вікна в будинку, а також у будівлі гуртожитку, розташованої поруч. Крім вищезгаданого, пошкоджено дві автівки, які загорілися під час удару.

Також вживають заходів для проведення аварійно-відновлювальних робіт. Планують закрити периметр пошкоджених будинків OSB-плитами, щоб зберегти тепло в оселях з огляду на низьку температуру повітря.

"На місці надзвичайної події вже розгортається пункт незламності, де мешканці зможуть зігрітися, а працівники поліції – прийняти заяви від постраждалих", – додали у міській раді.



Влучання у багатоповерховому будинку / Фото Дмитра Брижинського

Постраждалих серед людей немає. На місці події працюють екстрені служби,

– додав він.

Зазначимо також, що незадовго до повідомлення про влучання у Повітряних силах повідомляли про фіксацію руху ударного безпілотника на або повз місто з півночі. Ймовірно, удару ворог завдав саме цим дроном.

Як Чернігів атакували раніше?