Россияне ударили по многоэтажке в Чернигове: вспыхнул сильный пожар, есть повреждения

Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру в украинских городах. На этот раз под вражеским ударом оказалась многоэтажка в Чернигове.

На месте российского удара вспыхнул пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского и городской совет.

Что известно о российском ударе?

Дмитрий Брижинский ориентировочно в 16:15 сообщил, что в Чернигове зафиксировали попадание в многоэтажный дом. В одной из квартир вспыхнул пожар, который нашим спасателям удалось оперативно потушить.

Вражеский беспилотник попал в боковую стену шестого этажа многоквартирного жилого дома. В результате удара возникло возгорание в квартире, которое оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС,

– говорится в сообщении горсовета.

Сейчас продолжается обследование поврежденного имущества. Предварительно известно о выбитых окнах в доме, а также в здании общежития, расположенного рядом. Кроме вышеупомянутого, повреждены две машины, которые загорелись во время удара.

Также принимают меры для проведения аварийно-восстановительных работ. Планируют закрыть периметр поврежденных домов OSB-плитами, чтобы сохранить тепло в домах, учитывая низкую температуру воздуха.

"На месте чрезвычайного происшествия уже разворачивается пункт несокрушимости, где жители смогут согреться, а работники полиции – принять заявления от пострадавших", – добавили в городском совете.



Попадание в многоэтажном доме / Фото Дмитрия Брижинского

Пострадавших среди людей нет. На месте происшествия работают экстренные службы,

– добавил он.

Отметим также, что незадолго до сообщения о попадании в Воздушных силах сообщали о фиксации движения ударного беспилотника на или мимо города с севера. Вероятно, удар враг нанес именно этим дроном.

Как Чернигов атаковали раньше?