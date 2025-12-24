Россияне ударили по многоэтажке в Чернигове: вспыхнул сильный пожар, есть повреждения
- В Чернигове после российского удара по многоэтажке вспыхнул пожар.
- Пострадавших среди людей нет, на месте происшествия работают экстренные службы.
Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру в украинских городах. На этот раз под вражеским ударом оказалась многоэтажка в Чернигове.
На месте российского удара вспыхнул пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского и городской совет.
Что известно о российском ударе?
Дмитрий Брижинский ориентировочно в 16:15 сообщил, что в Чернигове зафиксировали попадание в многоэтажный дом. В одной из квартир вспыхнул пожар, который нашим спасателям удалось оперативно потушить.
Вражеский беспилотник попал в боковую стену шестого этажа многоквартирного жилого дома. В результате удара возникло возгорание в квартире, которое оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС,
– говорится в сообщении горсовета.
Сейчас продолжается обследование поврежденного имущества. Предварительно известно о выбитых окнах в доме, а также в здании общежития, расположенного рядом. Кроме вышеупомянутого, повреждены две машины, которые загорелись во время удара.
Также принимают меры для проведения аварийно-восстановительных работ. Планируют закрыть периметр поврежденных домов OSB-плитами, чтобы сохранить тепло в домах, учитывая низкую температуру воздуха.
"На месте чрезвычайного происшествия уже разворачивается пункт несокрушимости, где жители смогут согреться, а работники полиции – принять заявления от пострадавших", – добавили в городском совете.
Попадание в многоэтажном доме / Фото Дмитрия Брижинского
Пострадавших среди людей нет. На месте происшествия работают экстренные службы,
– добавил он.
Отметим также, что незадолго до сообщения о попадании в Воздушных силах сообщали о фиксации движения ударного беспилотника на или мимо города с севера. Вероятно, удар враг нанес именно этим дроном.
Как Чернигов атаковали раньше?
- Прошлым вечером российский дрон попал по по объекту критической инфраструктуры Чернигова. По данным местных властей, на месте удара возник пожар. К счастью, люди в результате этого не пострадали.
- Сегодня уже оккупанты снова нанесли удар БпЛА по важному объекту энергетической инфраструктуры в Черниговском районе. В результате удара исчезло энергоснабжение у десятков тысяч людей в регионе.