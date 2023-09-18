Цинічно дурять увесь світ: куди росіяни вивозять українське зерно

У Маріупольському порту все частіше помічають, що росіяни перевозять українське зерно. Якщо раніше легко можна було дізнатись, куди крадене зерно транспортують, то зараз росіяни роблять все, аби цього не вдалось зробити.

Проте визначити приблизний маршрут руху суден таки можна. Детальніше про те, як росіяни безперешкодно перевозять українське зерно і не лише, 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Куди відправляють судна із зерном

"Ймовірно, зерно потягнули в Керч. Візуально ми не можемо підтвердити, куди вони його відправили. До того росіяни завозили в порт судно "Междуреченськ", яке було умовно легко відстежувати", – зазначив Петро Андрющенко.

За його словами, протягом шляху судна росіяни вмикають сонари – засоби звукового виявлення підводних об'єктів за допомогою акустичного випромінювання. Знаючи, який корабель вийшов із порту, потім можна простежити, куди він прийшов, адже в портах вмикають ідентифікатори.

Однак коли вони це зрозуміли, то не просто почали вимикати ідентифікатори, але й заліплювати назву судна, його номери. І ти не знаєш, що саме це за судно, тобто неможливо відстежити, в який порт воно пішло,

– зауважив Андрющенко.

Водночас, враховуючи, що вантаж цього разу прийшов з Керчі, він зазвичай і повертається туди.

Петро Андрющенко про вивезення українського зерна: дивіться відео

Як росіяни обманюють світ

До того ж зараз спостерігають великий обсяг суден, який виходить з Маріупольського порту. Ймовірно, їх одразу відправляють на перевалку. Саме біля нейтральних вод поблизу Керчі є ділянка для цього.

Тож з цих нейтральних вод виходить уже не російське, а сирійське, мальтійське чи будь-яке інше судно під офшорним прапором.

У такий спосіб вони "очищують" дуже багато різних товарів. Це вони робили до повномасштабного вторгнення, ми думаємо, що те саме вони роблять і зараз. Недарма давно у них є певні домовленості з Сирією та сирійськими портами,

– зазначив радник мера Маріуполя.

Зокрема, були зафіксовані випадки заходу суден і зміну прапорів у сирійських портах. Курувати цим процесом може депутат держдуми Дмітрій Саблін – представник головного розвідуправління міністерства оборони Росії. Він з'являвся у Маріупольському порті, а також був одним з авторів "російської весни" в Маріуполі.

"Сподіватимемось, що ГУР та СБУ з нашими лютими дронами знайдуть цю платформу і вона з нейтральних вод вже нікуди не поїде. Але найгірше, які б росіяни не були дурні й смішні, вони зараз вкладають мільярд рублів в порт. Недарма вони вдаються до всіх заходів маскування цивільних суден", – підмітив Андрющенко.

Тож почати вони можуть з зерна, але надалі у такий спосіб можуть перевозити найрізноманітніші товари і попри санкції.

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