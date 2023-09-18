Цинично обманывают весь мир: куда россияне вывозят украинское зерно

В Мариупольском порту все чаще подмечают, что россияне перевозят украинское зерно. Если раньше можно было легко узнать, куда ворованное зерно транспортируют, то сейчас россияне делают все, чтобы этого не удалось сделать.

Однако определить примерный маршрут движения суден можно. Детальнее о том, как россияне беспрепятственно перевозят украинское зерно и не только, 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Куда отправляют суда с зерном

"Вероятно, зерно потащили в Керчь. Визуально мы не можем подтвердить, куда они его отправили. К тому же россияне завозили в порт судно "Междуреченск", которое было условно легко отслеживать", – отметил Петр Андрющенко.

По его словам, на пути судна россияне включают сонары – средства звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения. Зная, какой корабль вышел из порта, можно проследить, куда он пришел, ведь в портах включают идентификаторы.

Однако, когда они это поняли, то не просто начали выключать идентификаторы, но и залеплять название судна, его номера. И ты не знаешь, что это за судно, то есть невозможно отследить, в какой порт оно пошло,

– заметил Андрющенко.

В то же время, учитывая, что груз на этот раз пришел из Керчи, он обычно и возвращается туда.

Петр Андрющенко о вывозе украинского зерна: смотрите видео

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К тому же сейчас наблюдается большой объем суден, выходящих из Мариупольского порта. Вероятно, их сразу отправляют на перевалку. Именно у нейтральных вод вблизи Керчи есть участок для этого.

Так что из этих нейтральных вод выходит уже не русское, а сирийское, мальтийское или любое другое судно под оффшорным флагом.

Таким образом они "очищают" очень много разных товаров. Это они делали до полномасштабного вторжения, мы думаем, что то же самое они делают и сейчас. Недаром давно у них есть определенные договоренности с Сирией и сирийскими портами,

– отметил советник мэра Мариуполя.

В частности, были зафиксированы случаи захода суден и смены флагов в сирийских портах. Курировать этим процессом может депутат госдумы Дмитрий Саблин – представитель главного разведуправления министерства обороны России. Он появлялся в Мариупольском порту, а также являлся одним из авторов "русской весны" в Мариуполе.

"Будем надеяться, что ГУР и СБУ с нашими свирепыми дронами найдут эту платформу и она из нейтральных вод уже никуда не поедет. Но хуже всего, какие бы россияне не были глупы и смешны, они сейчас вкладывают миллиард рублей в порт. Недаром они прибегают ко всем мерам маскировки гражданских суден", – заметил Андрющенко.

Так что начать они могут с зерна, но в дальнейшем таким образом могут перевозить самые разные товары и несмотря на санкции.

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