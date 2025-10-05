У Росії підняли в повітря бомбардувальники Ту-95: українців попередили про небезпеку

У ніч проти 5 жовтня Росія може здійснити масовану атаку по Україні. Для цього ворог може застосувати ракети, випущені з літаків Ту-95МС. Перші бомбардувальники, ймовірно, запустили з авіабази "Оленья".

Про це пише 24 Канал з посиланням на моніторингові спільноти. Дивіться також Росія тероризує Україну "Шахедами": які регіони під атакою Яка небезпека для України є вночі 5 жовтня? Із аеродрому "Оленья", ймовірно, злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які можуть нести кілька ракет Х-101 і Х-55. У Повітряних силах ЗСУ інформацію поки не підтверджували.