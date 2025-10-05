5 жовтня, 00:57
У Росії підняли в повітря бомбардувальники Ту-95: українців попередили про небезпеку
У ніч проти 5 жовтня Росія може здійснити масовану атаку по Україні. Для цього ворог може застосувати ракети, випущені з літаків Ту-95МС. Перші бомбардувальники, ймовірно, запустили з авіабази "Оленья".
Про це пише 24 Канал з посиланням на моніторингові спільноти.
Яка небезпека для України є вночі 5 жовтня?
Із аеродрому "Оленья", ймовірно, злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які можуть нести кілька ракет Х-101 і Х-55.
У Повітряних силах ЗСУ інформацію поки не підтверджували.