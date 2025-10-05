В России подняли в воздух бомбардировщики Ту-95: украинцев предупредили об опасности

В ночь на 5 октября Россия может осуществить массированную атаку по Украине. Для этого враг может применить ракеты, выпущенные из самолетов Ту-95МС. Первые бомбардировщики, вероятно, запустили с авиабазы "Оленья".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Смотрите также Россия терроризирует Украину "Шахедами": какие регионы под атакой

Какая опасность для Украины есть ночью 5 октября?

С аэродрома "Оленья", вероятно, взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые могут нести несколько ракет Х-101 и Х-55.

В Воздушных силах ВСУ информацию подтвердили.

Зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область). Следите за нашими сообщениями! В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие,

– говорится в сообщении.

По информации мониторинговых каналов, около 00:54 российская армия подняла в воздух самолеты Ту-95МС. Часто ракеты запускаются из районов Каспийского моря, Волгодонска или Энгельса. Сейчас полет зафиксировали с "Оленьи".

Канал Aeris Rimor сообщает, что в воздухе ориентировочно находится два борта. Подлет к пусковым зонам ожидается в 03:50 (Саратовская зона), 04:40 (Волгоград – Волгодонск) и 05:10 – 06:00 (Каспийская зона).

Тем временем "Николаевский Ванек" пишет, что в воздухе фиксируется четыре борта. Он рассказал, когда ракеты могут достичь воздушного пространства Украины:

из Энгельса ракеты долетят до Украины около 04:00 - 05:00 +/-

из Каспийского моря – около 06:30 - 06:45.

Это время очень приблизительное, с большой погрешностью, а точное количество бортов будет известно ближе к утру.