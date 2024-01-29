Які серйозні проблеми виникли у росіян на лінії фронту: військове зведення від Світана

Кремль буцімто "дає сигнали" про поступки щодо вступу України в НАТО. Росія потребує припинення вогню, адже розуміє, що ситуація на полі бою розвиватиметься не на її користь.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів, які проблеми намагаються розв'язати росіяни.

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Чому в НАТО змінили риторику щодо України

Полковник запасу заявив, що складається враження, що питання щодо членства України в НАТО вже розв'язане. Судячи з риторики представників Альянсу, ні у кого із них, крім Орбана і Фіцо, немає негативного сприйняття щодо вступу України до НАТО. Питання лише в тому – коли саме.

Зміна риторики свідчить, що рішення вже ухвалене,

– вважає Світан.

Тому що, пояснив військовий експерт, після ухвалення рішення змінюється риторика, щоб підготувати ґрунт, аби легше потім було його анонсувати.

З чим у росіян серйозні проблеми

Світан припускає, що поява у міжнародних ЗМІ меседжів про можливі "сигнали" Кремля не протидіяти вступу України в НАТО свідчать, що російське військово-політичне керівництво отримало інформацію про те, що ухвалено рішення прийняти нашу країну в Альянс.

За його словами, загарбникам немає чого протиставити, тому вони намагаються хоч якось використати цю ситуацію.

Це вкотре свідчить, що у росіян дуже великі проблеми на лінії фронту,

– зазначив полковник запасу.

Адже, зауважив він, російські окупанти бачать, куди розвивається ситуація. Вони розуміють, що без замороження бойових дій на лінії довго не витримають. Тому що нині відбувається тотальне знищення росіян та їхньої техніки.

Він зауважив, що противник втрачає техніки разів у 10 більше, ніж здатен виробляти. З такими темпами за рік їхні запаси на складах спустошаться і росіяни працюватимуть "з коліс". А довго витримати так вони не зможуть.

Тому, додав Світан, окупантам украй потрібне замороження війни, щоб спробувати відновитися та назбирати боєзапасу, аби наступного року витримати наш подальший натиск.

Невдала спроба росіян взяти Табаївку

Полковник запасу зазначив, що ситуація з Табаївкою на Харківщині – це тактичні пересування. Іноді буває зручніше відійти, запустити окупантів на позиції, пристрілявши їх. А потім перегрупуватися, збільшити кількість військ і повернутися назад, знищивши ворога.

Збройні Сили України спростували заяви ворога про захоплення села Табаївка Харківської області. Речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо пояснив, що у Табаївці йдуть позиційні бої, а наші воїни намагаються витіснити окупантів.

За його словами, у командирів середньої ланки росіян очевидна відсутність професіоналізму. Коли виконуються наступальні операції, то відбуваються по широкому фронту – хоча б на 10 кілометрів. А росіяни намагалися заскочити на 1 – 2 кілометри.

Ну заскочили й відразу відмінусувались наступного дня,

– сказав Світан.

Він припускає, що такі операції здійснюватимуться аж до середини весни, поки на деревах та кущах не з'явиться листя. Тож ще близько 2 місяців окупанти гинутимуть через такі безглузді методи.

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