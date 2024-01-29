На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю німецькому телеканалу ARD, відповідаючи на запитання щодо військової ситуації та загрози війни на виснаження.

Дивіться також Вдячності замало, – Зеленський висловився про демобілізацію і справедливу мобілізацію

Зокрема, він риторично зауважив, "чи в цілому війни не є війнами на виснаження".

"А які бувають війни? Чи в цілому війни – вони не на виснаження? Чим відрізняється війна на виснаження, яка йде 700 днів, від війни на виснаження, яка була 1400 днів?", – зазначив президент.

Україна почала втрачати ресурси ще у 2014-му

Український лідер також додав, що виснажуються і верстви населення, і фінансова спроможність країни, і партнери, і військові.

Війна на виснаження почалася ще в 2014 році, коли відбулась окупація частини нашої держави – Криму і Донбасу. Чи це було не на виснаження української економіки? На виснаження. Після окупації Донбасу чи не почали падати інвестиції в Україну і виводитися гроші з нашої економіки, нашого фінансового сектору?,

– зазначив Зеленський.

Усе це виснажувало нашу економіку, пояснив президент додавши, що тоді не було грошей для реконструкції, будівництва держави та соціальної підтримки, тощо.

Якщо говорити про людські втрати, то в перший рік повномасштабної війни Росія ставилась до своїх людей як до м'яса. І Зеленський не впевнений, чи це взагалі є питанням виснаження Росії.

Інші важливі заяви Зеленського