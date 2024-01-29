Какие серьезные проблемы возникли у россиян на линии фронта: военная сводка от Свитана

Кремль якобы "дает сигналы" об уступках по вступлению Украины в НАТО. Россия нуждается в прекращении огня, понимая, что ситуация на поле боя будет развиваться не в ее пользу.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал, какие проблемы пытаются решить россияне.

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Почему в НАТО сменили риторику в отношении Украины

Полковник запаса заявил, что создается впечатление, что вопрос о членстве Украины в НАТО уже решен. Судя по риторике представителей Альянса, ни у кого из них, кроме Орбана и Фицо, нет негативного восприятия по вступлению Украины в НАТО. Вопрос только в том – когда именно.

Смена риторики свидетельствует, что решение уже принято,

– считает Свитан.

Потому что, объяснил военный эксперт, после принятия решения меняется риторика, чтобы подготовить почву, чтобы легче потом было его анонсировать.

С чем у россиян серьезные проблемы

Свитан предполагает, что появление в международных СМИ месседжей о возможных "сигналах" Кремля не противодействовать вступлению Украины в НАТО свидетельствуют, что российское военно-политическое руководство получило информацию о том, что принято решение принять нашу страну в Альянс.

По его словам, захватчикам нечего противопоставить, поэтому они пытаются хоть как-то использовать эту итуацию.

Это еще раз свидетельствует, что у россиян очень большие проблемы на линии фронта,

– отметил полковник запаса.

Ведь, заметил он, российские оккупанты видят, куда развивается ситуация. Они понимают, что без замораживания боевых действий на линии, долго не выдержат. Ведь сейчас происходит тотальное уничтожение россиян и техники.

Он заметил, что противник теряет техники раз в 10 больше, чем способен производить. С такими темпами через год их запасы на складах опустеют и россияне будут работать "с колес". А долго так выдержать они не смогут.

Поэтому, добавил Свитан, оккупантам крайне нужное замораживание войны, чтобы попытаться восстановиться и накопить боезапас, чтобы в следующем году выдержать наш дальнейший натиск.

Неудачная попытка россиян взять Табаевку

Полковник запаса отметил, что ситуация с Табаевкой в Харьковской области – это тактические передвижения. Иногда бывает удобнее отойти, запустить оккупантов на позиции, пристреляв их. А потом перегруппироваться, увеличить количество войск и вернуться назад, уничтожив врага.

Вооруженные Силы Украины опровергли заявление врага о захвате села Табаевка Харьковской области. Спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо объяснил, что в Табаевке идут позиционные бои, а наши воины пытаются вытеснить оккупантов.

По его словам, у командиров среднего звена россиян очевидно отсутствие профессионализма. Когда выполняются наступательные операции, то происходят по широкому фронту – хотя бы на 10 километров. А россияне пытались заскочить на 1 – 2 километра.

Ну заскочили и сразу отминусовались на следующий день,

– сказал Свитан.

Он предполагает, что такие операции будут осуществляться вплоть до середины весны, пока на деревьях и кустах не появятся листья. Так что еще около 2 месяцев оккупанты будут гибнуть из-за таких нелепых методов.

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