Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал, какие проблемы пытаются решить россияне.
Кстати Война на истощение началась в 2014 году, – Зеленский
Почему в НАТО сменили риторику в отношении Украины
Полковник запаса заявил, что создается впечатление, что вопрос о членстве Украины в НАТО уже решен. Судя по риторике представителей Альянса, ни у кого из них, кроме Орбана и Фицо, нет негативного восприятия по вступлению Украины в НАТО. Вопрос только в том – когда именно.
Смена риторики свидетельствует, что решение уже принято,
– считает Свитан.
Потому что, объяснил военный эксперт, после принятия решения меняется риторика, чтобы подготовить почву, чтобы легче потом было его анонсировать.
С чем у россиян серьезные проблемы
Свитан предполагает, что появление в международных СМИ месседжей о возможных "сигналах" Кремля не противодействовать вступлению Украины в НАТО свидетельствуют, что российское военно-политическое руководство получило информацию о том, что принято решение принять нашу страну в Альянс.
По его словам, захватчикам нечего противопоставить, поэтому они пытаются хоть как-то использовать эту итуацию.
Это еще раз свидетельствует, что у россиян очень большие проблемы на линии фронта,
– отметил полковник запаса.
Ведь, заметил он, российские оккупанты видят, куда развивается ситуация. Они понимают, что без замораживания боевых действий на линии, долго не выдержат. Ведь сейчас происходит тотальное уничтожение россиян и техники.
Он заметил, что противник теряет техники раз в 10 больше, чем способен производить. С такими темпами через год их запасы на складах опустеют и россияне будут работать "с колес". А долго так выдержать они не смогут.
Поэтому, добавил Свитан, оккупантам крайне нужное замораживание войны, чтобы попытаться восстановиться и накопить боезапас, чтобы в следующем году выдержать наш дальнейший натиск.
Неудачная попытка россиян взять Табаевку
Полковник запаса отметил, что ситуация с Табаевкой в Харьковской области – это тактические передвижения. Иногда бывает удобнее отойти, запустить оккупантов на позиции, пристреляв их. А потом перегруппироваться, увеличить количество войск и вернуться назад, уничтожив врага.
По его словам, у командиров среднего звена россиян очевидно отсутствие профессионализма. Когда выполняются наступательные операции, то происходят по широкому фронту – хотя бы на 10 километров. А россияне пытались заскочить на 1 – 2 километра.
Ну заскочили и сразу отминусовались на следующий день,
– сказал Свитан.
Он предполагает, что такие операции будут осуществляться вплоть до середины весны, пока на деревьях и кустах не появятся листья. Так что еще около 2 месяцев оккупанты будут гибнуть из-за таких нелепых методов.
Война в Украине: последние новости
- За Авдеевку идут тяжелые бои. Россияне продолжают давить, бросая в штурмы много солдат. Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш отметил, что ВСУ отбили у противника ресторанный комплекс "Царская охота".
- Россия сосредоточила значительные силы на Купянском направлении. Удачи наших воинов демонстрирует один из боев в районе Синьковки. Издание Wall Street Journal разобрало эффективную засаду, в которую попали россияне.
- В Минобороны Великобритании оценили потери оккупантов в бронетехнике. Там отметили, что с 24 февраля 2022-го по 25 января 2024 года Россия могла потерять примерно 2600 основных боевых танков и 4900 других боевых бронированных машин.