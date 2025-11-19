Росіяни обмежені у часі, – Буданов розкрив цікаву деталь щодо атак на енергетику України
- Кирило Буданов зазначив, що Росія обмежена у часі для атак на енергетику України, зокрема, до кінця лютого.
- Україна завдає ударів по російському паливно-енергетичному комплексу, які впливають на експортні можливості Росії без часових обмежень.
Цьогорічну зиму оглядачі і військові аналітики називають найважчою для України, вона фактично почалась вже зараз. Однак немає сумнівів у тому, що українці її переживуть, враховуючи певну стратегію Росії.
Про це розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, зауваживши, що окупанти обмежуються такими атаками лише взимку. Україна ж може атакувати територію країни-агресорки постійно та впливати на її спроможності.
Повне інтерв'ю "Це найкривавіша війна"․ Ексклюзивне інтерв'ю з Кирилом Будановим – очільником ГУР
Цікава деталь щодо атак на енергетику України
Очільник ГУР Міноборони зазначив, що цього року зима справді може бути важкою, але українці в будь-якому разі, щоб не сталось переживуть цю зиму, це розуміє навіть ворог. Не можна говорити, що "все пропало", ми пройдемо цей період.
Буданов пояснив, що в Росії були проведені глибинні дослідження перед прийняттям стратегічного рішення щодо початку всіх ударів по українській енергетиці. Росіяни прийшли до правильного висновку – є фактор загрози того, що вони зруйнують Україні енергетику перед зимовим сезоном, і це матиме максимальний вплив на суспільство в Україні та на наших західних партнерів. Адже це така тема, яка лякає всіх.
Але цей фактор чітко обмежений за часовим проміжком, росіяни обмежені у часі – до кінця лютого. До якого вони прийшли висновку? Загроза знищення, руйнації енергосистеми перед зимою – це фактор впливу для посилення позиції Росії. Зокрема й переговорної. Оскільки він обмежений за часом, то виходити з якимись пропозиціями потрібно до завершення цього періоду. Тож тримаємося,
– наголосив він.
Зауважте! За словами Володимира Зеленського, Росія спрямовує атаки на енергетику України, оскільки не має достатньої сили для наступу. Водночас як тільки енергетичний фактор зникне навесні, у ворога не залишиться інших сильних факторів.
Тим часом Україні завдає ударів у відповідь по російському паливно-енергетичному комплексу, які мають серйозний вплив на Росію. Найголовніше, що наші дії, на відміну від ворожих, не мають таких часових обмежень.
"Все тому, що ми б'ємо, зокрема, по експортних спроможностях Росії. Це не обмежується зимою. Вони це теж чудово розуміють", – сказав Буданов.
Він додав, що росіяни особливо відчувають ефект у сфері нафтопереробки, а конкретніше бензину. Це вже відобразилося і на ціні, і на кількості пального всередині Росії. Це відображається і на доходах від експортних грошей.
Інтерв'ю з очільником ГУР Кирилом Будановим: дивіться відео
Росіяни атакують українську енергетику: коротко
- Окупанти почали використовувати для ударів по енергетиці дрони-камікадзе для вертикальних ударів. Тому тепер габіони на критичних об'єктах не можуть ефективно їх захищати.
- Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев повідомив, що найгіршою ситуація є на Харківщині. Водночас області, які не перебувають на шляху передачі енергії до дефіцитних регіонів, можуть уникати відключень.
- В кінці жовтня Росія атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Дніпропетровщині. Це був 6 удар на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці.