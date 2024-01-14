Є прив'язка до "фетиш-дат", – Коваленко пояснив періодичність ракетних обстрілів

Починаючи з 29 грудня, російські окупанти завдають масованих ударів по Україні з періодичністю в 4 – 5 днів. Однак це пов'язано не лише з підготовкою до обстрілів, а й із певними датами.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував російські атаки 24 Каналу. Зокрема, остання з них відбулася вранці 13 січня – напередодні Старого Нового року.

До теми Росія витратила кілька сотень мільйонів доларів на повітряну атаку України

"Я не виключаю, що навіть на Хрещення (19 січня за старим стилем – 24 Канал) вони влаштують такий терористичний акт. Тобто, також вкладатимуться в цю паузу. Тут не лише технічний процес, їхні можливості, а й прив'язка до таких фетиш-дат", – зазначив Коваленко.

З кожною атакою дедалі менше ракет

Попри дотримання періодичності обстрілів у 4 – 5 днів, ворог зменшує кількість засобів повітряного нападу, зокрема крилатих ракет. Так, вночі 29 грудня окупанти запустили близько 90 Х-101/Х-555/Х-55, вночі 2 січня – близько 70, 8 січня – 24, 13 січня – 12.

Використовуючи меншу кількість ракет, росіяни потребують менше часу для підготовки атаки.

"Не п'ять днів, не чотири дні – вони можуть підготувати три – чотири літаки за 48 – 72 години і відправити для завдання удару обмеженим боєкомплектом ті самі 12 ракет", – підсумував Коваленко.

Масована атака 13 січня: основне

Ворог застосував аеробалістичні "Кинджали" й крилаті ракети. Під ударом опинились Дніпро, Полтавщина, Чернігів, Кіровоградщина, Рівненщина, Хмельниччина.

Половина засобів ворожого нападу впали в полі або підірвались у повітрі. Юрій Ігнат це пояснив імовірною поганою якістю російської зброї та ефективністю української РЕБ.

Під час російської атаки 13 січня Польща активувала свою та союзницьку авіацію. Країна про всяк випадок підготувалась до захисту свого повітряного простору.