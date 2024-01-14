Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував російські атаки 24 Каналу. Зокрема, остання з них відбулася вранці 13 січня – напередодні Старого Нового року.

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"Я не виключаю, що навіть на Хрещення (19 січня за старим стилем – 24 Канал) вони влаштують такий терористичний акт. Тобто, також вкладатимуться в цю паузу. Тут не лише технічний процес, їхні можливості, а й прив'язка до таких фетиш-дат", – зазначив Коваленко.

З кожною атакою дедалі менше ракет

Попри дотримання періодичності обстрілів у 4 – 5 днів, ворог зменшує кількість засобів повітряного нападу, зокрема крилатих ракет. Так, вночі 29 грудня окупанти запустили близько 90 Х-101/Х-555/Х-55, вночі 2 січня – близько 70, 8 січня – 24, 13 січня – 12.

Використовуючи меншу кількість ракет, росіяни потребують менше часу для підготовки атаки.

"Не п'ять днів, не чотири дні – вони можуть підготувати три – чотири літаки за 48 – 72 години і відправити для завдання удару обмеженим боєкомплектом ті самі 12 ракет", – підсумував Коваленко.

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