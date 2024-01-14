Есть привязка к "фетиш-датам", – Коваленко объяснил периодичность ракетных обстрелов

Начиная с 29 декабря, российские оккупанты наносят массированные удары по Украине с периодичностью в 4 – 5 дней. Однако это зависит не только от подготовки к обстрелам, но и от определенных дат.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал российские атаки 24 Каналу. В частности, последняя состоялась утром 13 января – в канун Старого Нового года.

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"Я не исключаю, что даже на Крещение (19 января по старому стилю – 24 Канал) они устроят такой террористический акт. То есть также будут вкладываться в эту паузу. Здесь не только технический процесс, их возможности, но и привязка к таким фетиш-датам", – отметил Коваленко.

С каждой атакой все меньше ракет

Несмотря на соблюдение периодичности обстрелов в 4 – 5 дней, враг уменьшает количество средств воздушного нападения, в том числе крылатых ракет. Так, ночью 29 декабря оккупанты запустили около 90 Х-101/Х-555/Х-55, ночью 2 января – около 70, 8 января – 24, 13 января – 12.

Используя меньшее количество ракет, россиянам требуется меньше времени для подготовки атаки.

"Не пять дней, не четыре дня – они могут подготовить три – четыре самолета за 48 – 72 часа и отправить для нанесения удара ограниченным боекомплектом те же 12 ракет", – подытожил Коваленко.

Массированная атака 13 января: основное

Враг применил аэробаллистические "Кинжалы" и крылатые ракеты. Под ударом оказались Днепр, Чернигов, Полтавская, Кировоградская, Ровненская, Хмельницкая области.

Половина средств вражеского нападения упала в поле или взорвалась в воздухе. Юрий Игнат это объяснил вероятным плохим качеством российского оружия и эффективностью украинской РЭБ.

Во время российской атаки 13 января Польша активировала свою и союзническую авиацию. Страна на всякий случай подготовилась к защите своего воздушного пространства.