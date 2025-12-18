"Немає терпіння": російські полонені звернулися на пряму лінію до Путіна

Військовослужбовці збройних сил окупаційної армії Росії, які перебувають в Україні у статусі військовополонених, записали відеозвернення до Володимира Путіна. У п'ятницю, 19 грудня, очільник Кремля проведе свою щорічну "пряму лінію", де відповідатиме на питання, які "хвилюють" суспільство в Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на громадський рух "Наш вихід".

Що кажуть російські полонені?

У зверненні військовополонені запитують російського диктатора, чому їх не обмінюють. Серед полонених, які з'являються на відео, – тяжкопоранені, хворі, мусульмани, "ахматівці", а також солдат, який потрапив у полон удруге.

Зараз я знаходжуся в таборі для утримання військовополонених. Таких, як ми, тут знаходиться тисячі людей. Також тут знаходяться поранені, також тут знаходяться ті, хто молодше 25 років, хоча 2 червня 2025 року були досягнуті Стамбульські домовленості, по яких була домовленість обміну "всіх на всіх" у цих двох категоріях. Обміняли не всіх!

– сказав на відео військовополонений Ткачук.

Військовополонений Мансур Ельмурзаєв додав, що вони всі очікують, "поки Путін їх обміняє" і терпіння вже немає.

Російські полонені записали звернення: дивіться відео

Лідерка руху "Наш вихід" Ірина Криніна висловила сподівання, що Україна та Росія укладуть мирну угоду, першим пунктом якої стане обмін військовополоненими у форматі "всіх на всіх".

Довідка. Громадський рух "Наш вихід" був заснований росіянками в Україні наприкінці грудня 2023 року. Організація допомагає родинам росіян, які зникли на війні в Україні, у пошуках близьких, а також сприяє оформленню статусу "військовополоненого" в Росії, що дає можливість потрапити до списків на обмін.

