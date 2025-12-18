"Немає терпіння": російські полонені звернулися на пряму лінію до Путіна
- Російські полонені звернулися до Путіна із запитанням, чому їх не обмінюють, незважаючи на домовленості обміну "всіх на всіх".
- Громадський рух "Наш вихід" сподівається на укладення мирної угоди, яка б включала масштабний обмін військовополоненими.
Військовослужбовці збройних сил окупаційної армії Росії, які перебувають в Україні у статусі військовополонених, записали відеозвернення до Володимира Путіна. У п'ятницю, 19 грудня, очільник Кремля проведе свою щорічну "пряму лінію", де відповідатиме на питання, які "хвилюють" суспільство в Росії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на громадський рух "Наш вихід".
Що кажуть російські полонені?
У зверненні військовополонені запитують російського диктатора, чому їх не обмінюють. Серед полонених, які з'являються на відео, – тяжкопоранені, хворі, мусульмани, "ахматівці", а також солдат, який потрапив у полон удруге.
Зараз я знаходжуся в таборі для утримання військовополонених. Таких, як ми, тут знаходиться тисячі людей. Також тут знаходяться поранені, також тут знаходяться ті, хто молодше 25 років, хоча 2 червня 2025 року були досягнуті Стамбульські домовленості, по яких була домовленість обміну "всіх на всіх" у цих двох категоріях. Обміняли не всіх!
– сказав на відео військовополонений Ткачук.
Військовополонений Мансур Ельмурзаєв додав, що вони всі очікують, "поки Путін їх обміняє" і терпіння вже немає.
Російські полонені записали звернення: дивіться відео
Лідерка руху "Наш вихід" Ірина Криніна висловила сподівання, що Україна та Росія укладуть мирну угоду, першим пунктом якої стане обмін військовополоненими у форматі "всіх на всіх".
Довідка. Громадський рух "Наш вихід" був заснований росіянками в Україні наприкінці грудня 2023 року. Організація допомагає родинам росіян, які зникли на війні в Україні, у пошуках близьких, а також сприяє оформленню статусу "військовополоненого" в Росії, що дає можливість потрапити до списків на обмін.
Російські полонені: останні новини
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що під час контактів російська сторона намагається поставити під сумнів статус військовополонених.
Вона посилається на те, що Росія нібито не веде війну проти України, а здійснює так звану "спеціальну воєнну операцію". У такий спосіб Москва намагається уникнути виконання Женевських конвенцій.
Нещодавно Збройні сили України взяли в полон 36-річного легкоатлета з Кенії, який потрапив на фронт обманним шляхом. Йому нібито запропонували поїхати до Санкт-Петербурга для участі у спортивному фестивалі.