"Нет терпения": российские пленные обратились на прямую линию к Путину
- Российские пленные обратились к Путину с вопросом, почему их не обменивают, несмотря на договоренности обмена "всех на всех".
- Общественное движение "Наш выход" надеется на заключение мирного соглашения, которое бы включало масштабный обмен военнопленными.
Военнослужащие вооруженных сил оккупационной армии России, которые находятся в Украине в статусе военнопленных, записали видеообращение к Владимиру Путину. В пятницу, 19 декабря, глава Кремля проведет свою ежегодную "прямую линию", где будет отвечать на вопросы, которые "волнуют" общество в России.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общественное движение "Наш выход".
Что говорят российские пленные?
В обращении военнопленные спрашивают российского диктатора, почему их не обменивают. Среди пленных, которые появляются на видео, – тяжелораненые, больные, мусульмане, "ахматовцы", а также солдат, который попал в плен во второй раз.
Сейчас я нахожусь в лагере для содержания военнопленных. Таких, как мы, здесь находится тысячи людей. Также здесь находятся раненые, также здесь находятся те, кто моложе 25 лет, хотя 2 июня 2025 года были достигнуты Стамбульские договоренности, по которым была договоренность обмена "всех на всех" в этих двух категориях. Обменяли не всех!
– сказал на видео военнопленный Ткачук.
Военнопленный Мансур Эльмурзаев добавил, что они все ожидают, "пока Путин их обменяет" и терпения уже нет.
Российские пленные записали обращение: смотрите видео
Лидер движения "Наш выход" Ирина Кринина выразила надежду, что Украина и Россия заключат мирное соглашение, первым пунктом которого станет обмен военнопленными в формате "всех на всех".
Справка. Общественное движение "Наш выход" было основано россиянками в Украине в конце декабря 2023 года. Организация помогает семьям россиян, пропавших на войне в Украине, в поисках близких, а также способствует оформлению статуса "военнопленного" в России, что дает возможность попасть в списки на обмен.
Российские пленные: последние новости
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что во время контактов российская сторона пытается поставить под сомнение статус военнопленных.
Она ссылается на то, что Россия якобы не ведет войну против Украины, а осуществляет так называемую "специальную военную операцию". Таким образом Москва пытается избежать выполнения Женевских конвенций.
Недавно Вооруженные силы Украины взяли в плен 36-летнего легкоатлета из Кении, который попал на фронт обманным путем. Ему якобы предложили поехать в Санкт-Петербург для участия в спортивном фестивале.