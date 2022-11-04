Скільки могла втратити Україна через атаки росіян на енергосистему: оцінка експерта
Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, що впливає на економіку країни. У Кремлі сподіваються створити кризову ситуацію, яка вплине на всі сфери життя.
Терористичні атаки держави-агресорки можуть спричинити дефіцит певних товарів, а також збільшення цін. Про це 24 каналу розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
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Експерт зазначив, що всі удари, які росіяни завдали по енергосистемі, в першу чергу переслідували "створення кризової ситуації в економіці".
Росіяни сподівалися на віялові відключення, передпанічну ситуацію і першочергово – економічну шкоду. Підприємства не можуть нормально працювати, вони переглядають свою роботу і зазнають збитків. Я думаю, що це будуть мільярди доларів, якщо ця ситуація затягуватиметься,
– пояснив оглядач.
За його словами, всі підприємства, які в тому числі експортноорієнтовані – навіть в умовах війни продовжували свою діяльність: продавали продукцію й виробляли її.
"Також є виробники, які працюють на ринок України. На сьогодні "дихає у потилицю" дефіцит певних товарів, тому що їх не буде в такій кількості, скільки їх було до того, коли було достатньо електроенергії", – додав фахівець.
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На думку економіста, також важлива "ціна подорожчання" у такій кризі.
"Та електроенергія, яка виробляється з "альтернативних" джерел, а саме з бензину, дизеля і газу – це все промислові ціни. Вони дорожчі, ніж та електроенергія, яка була за 5 – 6 гривень для бізнесу та промисловості", – резюмував Корольчук.
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Наслідки російський терористичних атак: останні новини
- Зауважимо, що ще 10 жовтня російські війська почали масовані удари по Україні. Відтоді вони зруйнували вже близько 40% електростанцій України. Відтак, аварійні відключення світла є вимушеним кроком.
- Обстріли продовжуються кілька тижнів поспіль. Росіяни регулярно обстрілюють енергетичну інфраструктуру великих українських міст. Дісталося і Києву, який через обстріли накрила темрява.
- Одразу після масованих атак ворога по Україні 10 жовтня кияни та жителі області спожили на 26,5% менше електроенергії, ніж зазвичай в осінній період.
- За тиждень – з 27 жовтня по 3 листопада – росіяни запустили 68 ракет та застосували 30 дронів-камікадзе по різних об'єктах України.