Скільки могла втратити Україна через атаки росіян на енергосистему: оцінка експерта

Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, що впливає на економіку країни. У Кремлі сподіваються створити кризову ситуацію, яка вплине на всі сфери життя.

Терористичні атаки держави-агресорки можуть спричинити дефіцит певних товарів, а також збільшення цін. Про це 24 каналу розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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Експерт зазначив, що всі удари, які росіяни завдали по енергосистемі, в першу чергу переслідували "створення кризової ситуації в економіці".

Росіяни сподівалися на віялові відключення, передпанічну ситуацію і першочергово – економічну шкоду. Підприємства не можуть нормально працювати, вони переглядають свою роботу і зазнають збитків. Я думаю, що це будуть мільярди доларів, якщо ця ситуація затягуватиметься,

– пояснив оглядач.

За його словами, всі підприємства, які в тому числі експортноорієнтовані – навіть в умовах війни продовжували свою діяльність: продавали продукцію й виробляли її.

"Також є виробники, які працюють на ринок України. На сьогодні "дихає у потилицю" дефіцит певних товарів, тому що їх не буде в такій кількості, скільки їх було до того, коли було достатньо електроенергії", – додав фахівець.

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На думку економіста, також важлива "ціна подорожчання" у такій кризі.

"Та електроенергія, яка виробляється з "альтернативних" джерел, а саме з бензину, дизеля і газу – це все промислові ціни. Вони дорожчі, ніж та електроенергія, яка була за 5 – 6 гривень для бізнесу та промисловості", – резюмував Корольчук.

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