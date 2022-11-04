Сколько могла потерять Украина из-за атак россиян на энергосистему: оценка эксперта
Россия продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины, что влияет на экономику страны. В Кремле надеются создать кризисную ситуацию, которая повлияет на все сферы жизни.
Террористические атаки государства-агрессора могут повлечь за собой дефицит определенных товаров, а также увеличение цен. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
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Эксперт отметил, что все удары, которые россияне нанесли по энергосистеме, в первую очередь преследовали "создание кризисной ситуации в экономике".
Россияне надеялись на веерные отключения, предпаническую ситуацию и в первую очередь – экономический ущерб. Предприятия не могут нормально работать, они пересматривают свою работу и терпят убытки. Я думаю, что это будут миллиарды долларов, если эта ситуация будет затягиваться,
– объяснил обозреватель.
По его словам, все предприятия, в том числе экспортно-ориентированные – даже в условиях войны продолжали свою деятельность: продавали продукцию и производили ее.
"Также есть производители, которые работают на рынок Украины. На сегодняшний день "дышит в затылок" дефицит определенных товаров, потому что их не будет в таком количестве, сколько их было до того, когда было достаточно электроэнергии", – добавил специалист.
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По мнению экономиста, также важна "цена удорожания" в таком кризисе.
"Электроэнергия, которая производится из "альтернативных" источников, а именно из бензина, дизеля и газа – это все промышленные цены. Они дороже, чем та электроэнергия, которая была за 5 – 6 гривен для бизнеса и промышленности", – резюмировал Корольчук.
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Последствия российских террористических атак: последние новости
- Заметим, что еще 10 октября русские войска начали массированные удары по Украине. С тех пор они разрушили около 40% электростанций Украины. Следовательно, аварийные отключения света вынужденный шаг.
- Обстрелы продолжаются несколько недель подряд. Россияне регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру крупных украинских городов. Досталось и Киеву, который из-за обстрелов накрыла тьма.
- После массированных атак врага по Украине 10 октября киевляне и жители области потребили на 26,5% меньше электроэнергии, чем обычно в осенний период.
- За неделю – с 27 октября по 3 ноября – россияне запустили 68 ракет и применили 30 дронов-камикадзе по разным объектам Украины.